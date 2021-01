Pandemi, Hasil Asesmen Nasional 2021 Diprediksi Tak Memuaskan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melaksanakan Asesmen Nasional (AN) pada September 2021. Namun hasil nilai AN itu diprediksi rendah.Menurut Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud Asrijanty, rendahnya hasil AN disebabkan ketidakefektifan pembelajaran di tengah pandemi covid-19. Hasil AN 2021 tak bakal memuaskan."Karena hampir satu tahun ini anak-anak sebagian besar belajar di rumah, jadi memang bisa jadi nanti hasil akhirnya (AN) itu mungkin rendah," kata Asrijanty dalam Webinar Kupas Tuntas Asesmen Nasional, Selasa, 26 Januari 2021.Namun, kondisi itu, kata dia, adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Sebab, sekolah akan mendapatkan potret kemampuan para muridnya untuk kemudian dapat menyusun rencana dalam meningkatkan kelemahan yang ada."Itu (nilai rendah) tidak masalah karena itu adalah pemetaan awal, nanti kemudian bisa menjadi bahan-bahan untuk perbaikan apa yang harus dilakukan," ujarnya.Baca: Masih Bingung Membedakan AN dan AKM? Ini Penjelasannya Asrijanty juga memberikan penjelasan, jika AN merupakan alat untuk mengetahui kemampuan literasi dan numerasi para siswa. Ia mengatakan, soal yang diberikan memiliki keterkaitan dan akan berguna dalam kehidupan sehari-hari.Menurut dia, tidak semua kompetensi dasar atau materi Matematika akan masuk dalam soal AN kategori numerasi. Sedangkan, dalam kategori literasi, soal meliputi bacaan berupa tek dengan berbagai konteks."Hal yang sangat mendasar saja, hal yang dipandang itu perlu dalam kehidupan. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran," tutur dia.Mulanya, Asesmen Nasional bakal digelar Maret 2021. Namun, Mendikbud Nadiem Makarim memutuskan menunda pelaksanaan Asesmen Nasional hingga September dan Oktober 2021.(AGA)