Masih Bingung Membedakan AN dan AKM? Ini Penjelasannya

Jakarta: Ujian Nasional (UN) telah dihapus dan akan digantikan oleh Asesmen Nasional (AN) di 2021. Namun masih banyak masyarakat yang masih bingung membedakan AN dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (AKM).Terlebih, sejak awal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, sempat mengutarakan jika UN digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan survei karakter. Namun, saat ini istilah yang digunakan untuk pengganti UN itu adalah AN."Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui tentang AKM, karena pak menteri pada tahun 2019 menyampaikan tentang AKM. Jadi pada saat itu disampaikan, Ujian Nasional tidak ada lagi, dan akan diganti oleh AKM dan survei karakter," kata Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud Asrijanty dalam Webinar Kupas Tuntas Asesmen Nasionl, Selasa 26 Januari 2021.Dia menerangkan, jika AKM dan survei karakter itu merupakan bagian dari AN. AN digunakan untuk mengukur AKM literasi, numerasi dan survei karakter."Output-nya kita mendapatkan hasil kognitif, hasil belajar sosial dan emosional siswa," lanjutnya.Baca juga: Ingat! Registrasi Akun LTMPT untuk SNMPTN Ditutup Sepekan Lagi Untuk jangka panjangnya, AN ini dapat menggambarkan kinerja satuan pendidikan, kinerja daerah, pemerintah daerah dalam dunia pendidikan. AN merupakan cara untuk memperoleh potret yang komprehensif dari dunia pendidikan."Jadi ini tidak hanya mengukur capaian siswa tetapi juga faktor-faktor yang memengaruhi," tutup dia.(CEU)