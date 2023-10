Novel Adalah: Pengertian, Ciri, Unsur Pembentuk, Struktur, dan Contoh

Pengertian novel



Ciri-ciri novel

Umumnya, terdiri atas 100 halaman (35.000 kata) Tema dan alur cerita di dalam novel cukup kompleks Berbentuk narasi didukung deskripsi dan percakapan Alurnya berkembang Tokohnya banyak dan memiliki lebih dari satu karakter Latar bergerak dan beragam Ceritanya disertai perubahan nasib tokoh.

Struktur novel

1. Abstrak

2. Orientasi

3. Komplikasi

4. Evaluasi

5. Resolusi

6. Koda

Unsur intrinsik novel

1. Tema

2. Tokoh dan Penokohan

3. Latar

4. Alur dan Plot

5. Sudut Pandang

6. Amanat

7. Gaya Bahasa

Jenis-jenis novel

1. Jenis novel berdasarkan genre cerita

Romance, memiliki tema cinta dan hubungan antara dua orang atau lebih. Contoh: Pride and Prejudice karya Jane Austin, Twilight karya Stephenie Meyer Horor, bertema seram dengan tujuan untuk menakuti pembaca, melibatkan makhluk supranatural atau kejahatan yang sadis. Contoh: The Exorcist karya William Peter Blatty, IT karya Stephen King Fantasi, membawa pembaca seakan-akan masuk ke dunia yang penuh khayalan. Contoh: The Lord of The Ring karya J.R.R Tolkien, Harry Potter karya J.K. Rowling Science Fiction, membawa pembaca ke masa depan atau ke dunia yang berbeda, dengan tekhnologi yang lebih canggih. Contoh: The War of the Worlds karya H.G. Wells Thriller, menampilkan cerita petualangan, misi penyelamatan, kriminal, atau konspirasi yang rumit. Contoh: Da Vinci Code karya Dan Brown Komedi, bertujuan untuk menghibur pembaca dan membuat mereka tertawa. Contoh: The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy karya Douglas Adams Misteri, mengandung kejanggalan atau peristiwa yang misterius. Contoh: The Adventures of Sherlock Holmes karya Sir Arthur Conan Doyle Fan Fiction, jenis novel yang dibuat penggemar yang diadaptasi dari cerita yang ada. Contoh: karya-karya fan-fic di platform Wattpad Sejarah, menceritakan cerita-cerita yang berlatarbelakang sejarah. Contoh: The Name of the Rose karya Umberto Eco Inspiratif, bertujuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi pada pembaca. Contoh: Chicken Soup for the Soul karya Jack Canfield Petualangan, mengandung cerita petualangan dan masalah di dalamnya. Contoh: The Adventures of Tom Sawyer karya Mark Twain Psikologi, menggambarkan karakter dan perilaku manusia dari perspektif psikologis. Contoh: One Flew Over the Cuckoo’s Nest karya Ken Kesey Keluarga, menceritakan hubungan antar anggota keluarga dan dinamika keluarga. Contoh: Little Women karya Louisa May Alcott

2. Jenis novel berdasarkan isi dan tokohnya

Teenlit, novel yang fokus pada kisah remaja dan permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Contoh: Dear Nathan karya Erisca Febriani Chicklit, genre yang ditujukan untuk wanita dewasa. Contoh: Bridget Jones’s Diary karya Helen Fielding Songlit, novel yang dibuat berdasarkan adaptasi lagu-lagu. Contoh: Laskar Pelangi karya Andrea Hirata Metropop, genre novel yang menggambarkan kehidupan urban modern. Contoh: Love, Life, & Everything karya Ananto Dirgantara

Contoh novel

1. Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan

2. Laut Bercerita karya Leila S. Chudori

3. Rapijali karya Dee Lestari

4. Heartbreak Motel karya Ika Natassa

5. Lukacita karya Valerie Patkar

Jakarta: Siapa di antara Sobat Medcom yang suka membaca Novel? Novel merupakan salah satu karya sastra.Tapi, berbeda dengan karya sastra lainnya sebab novel merupakan karya sastra panjang. Tak heran, novel memiliki halaman yang cukup tebal.Yuk kita kenalan lebih jauh dengan novel mulai dari pengertian, ciri, unsur pembentuk, struktur, hingga contohnya.Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak serta sifat setiap pelaku. Secara umum, novel, roman, dan cerpen punya penyampaian cerita yang mirip.Roman merupakan cerita yang dijabarkan panjang dan menggambarkan tokoh-tokoh atau peristiwa fiktif, sedangkan cerpen adalah cerita fiktif yang panjangnya tidak lebih dari 10 ribu kata. Sedangkan, novel menceritakan peristiwa yang lebih panjang daripada cerpen, namun tidak lebih pendek daripada roman.Untuk disebut sebagai novel, sebuah karya sastra harus memenuhi ciri-ciri berikut:Struktur novel terdiri atas abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Berikut penjelasannya:Abstrak merupakan rangkuman isi cerita yang ada di bagian awal novel. Abstrak ini sebenarnya opsional. Bebas mau dicantumkan atau tidak. Biasanya, abstrak ditulis untuk menjelaskan gambaran awal dan situasi yang dialami oleh tokoh utama dalam novel.Pada bagian ini akan dijelaskan latar novel. Latar yang dimaksud meliputi waktu kejadian, suasana, hingga tokoh-tokoh yang ada dalam novel. Penulis biasanya juga akan menjelaskan tentang keseharian atau aktivitas yang dijalani tokoh utama pada bagian orientasi.Struktur novel selanjutnya adalah komplikasi. Pada bagian komplikasi akan dijelaskan tentang urutan kejadian cerita. Komplikasi biasanya juga akan mengandung urutan sebab akibat terjadinya peristiwa. Singkatnya, komplikasi itu awal mula munculnya konflik dalam cerita.Puncak konflik dari sebuah cerita masuk ke dalam bagian evaluasi. Pada bagian ini, pembaca akan disuguhkan klimaks dari masalah yang terjadi pada tokoh novel sehingga bisa turut merasakan ketegangannya.Setelah mengalami ketegangan atau puncak konflik, biasanya akan dimunculkan solusi-solusi atau pemecahan masalah yang terjadi. Nah, bagian ini disebut dengan resolusi. Dengan kata lain, resolusi adalah cara penyelesaian konflik dalam cerita. Resolusi juga sering disebut sebagai ending atau akhir nasib tokoh dalam novel. Apakah berakhir sedih, bahagia, atau bahkan menggantung.Struktur novel yang terakhir adalah koda atau penutup. Koda adalah penutup cerita yang membuat pesan-pesan moral. Koda juga sifatnya opsional, seperti abstrak. Penulis novel boleh mencantumkan koda atau tidak pada novel karangannya. Saat penulis tidak mencantumkan koda, pembaca bisa menebak sendiri pesan moral apa yang tergantung di dalamnya.Novel memiliki beberapa unsur intrinsik yang dapat diperhatikan oleh penulis. Unsur intrinsik novel adalah unsur-unsur pembangun yang ada dalam novel. Tujuannya agar novelnya menjadi semakin kaya dan menarik. Berikut unsur intrinsik dalam novel:Tema adalah ide pokok dari sebuah cerita.Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah pelukisan watak tokoh yang digambarkan melalui sifat, perilaku, gerak-gerik, maupun dialog para tokoh.Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita.Alur adalah proses berjalannya cerita. Sedangkan plot adalah serangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat. Kalau kamu sering dengar istilah plot twist, maksudnya itu plot ini. Apbila suatu novel mengandung plot twist, artinya plot pada novel tersebut mengalami perubahan yang tidak disangka-sangka oleh pembaca.Cara atau pandangan yang digunakan untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita.Pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada para pembaca.Penggunaan bahasa dalam karya oleh penulis atau pengarang karya tersebut.Novel memiliki banyak jenisnya. Masing-masing jenis mempunyai ciri khasnya dan dapat memberikan pengalaman berbeda bagi pembaca. Berikut jenis-jenis novel:Berdasarkan genre ceritanya, novel terbagi menjadi:Berdasarkan isi dan tokohanya, novel terbagi menjadi:Novel ini bercerita tentang kutukan yang dialami oleh Dewi Ayu dan semua anak perempuan keturunannya. Terlahir cantik justru membuat Dewi Ayu dan semua anak perempuan yang dilahirkannya mengalami patah hati tiada henti. Kecantikan justru menyimpan banyak luka dan kesedihan bagi mereka.Novel yang satu ini berkisah tentang sejarah perjuangan reformasi. Cerita fiktif ini dibumbui dengan fakta-fakta sejarah kelam yang terjadi pada era reformasi. Dengan mengambil latar tahun 2007, Laut Bercerita mengisahkan tentang kehidupan Biru Laut yang merupakan seorang aktivis. Biru Laut dan teman-teman aktivisnya mengalami rangkaian kisah pilu dan menakutkan saat menyuarakan isu sosial pada tahun 1991-1998.Novel ini dibagi ke dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang kakak beradik Biru Laut dan Asmara Jati. Berbagai kisah kehilangan akan menyayat hati para pembacanya.Novel ini adalah naskah tertua dari penulis terkenal Dee Lestari yang sebelumnya sempat tertunda selama 27 tahun. Trilogi Rapijali bercerita tentang Ping, seorang remaja yang tinggal di tepi Sungai Cijulang bersama kakeknya di sebuah rumah yang penuh dengan alat musik.Ping sangat suka bermusik. Namun, diam-diam ia gelisah akan masa depannya yang belum jelas. Ping harus pindah ke Jakarta dan tinggal bersama keluarga calon gubernur. Dari situlah kehidupannya jungkir balik. Ping harus menghadapi sekolah baru, kawan-kawan baru, dan tantangan baru.Heartbreak Motel berkisah tentang kehidupan Ava Alessandra, seorang aktris papan atas yang sukses dengan berbagai jenis filmnya. Walaupun hidupnya bisa dibilang sedang naik daun, tapi nyatanya hidup sebagai seorang public figure tidaklah mudah. Ava harus menyeimbangkan dirinya setelah memainkan peran, dituntut untuk selalu tampil paripurna meskipun saat itu hatinya sedang kacau. Belum lagi ditambah kehidupan masa lalu yang masih menghantuinya.Novel ini bercerita tentang Javier dan Utara dengan profesi mereka. Lukacita mengisahkan bagaimana sebuah impian justru berbalik menjadi luka. Javier merupakan seorang pendiri perusahaan rintisan yang sukses. Tapi kesuksesan itu tentu tidak ia dapat dengan mudah. Novel ini bercerita tentang Javier dan Utara dengan profesi mereka. Lukacita mengisahkan bagaimana sebuah impian justru berbalik menjadi luka. Javier merupakan seorang pendiri perusahaan rintisan yang sukses. Tapi kesuksesan itu tentu tidak ia dapat dengan mudah. Banyak batu kerikil yang harus ia lewati sepanjang perjalanannya. Saat ia berhasil menggapai cita-citanya, Javier justru merasa tidak bahagia. Pasalnya, ia dihantui oleh kehidupan masa lalunya.Itulah pembahasan lengkap mengenai novel, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, unsur pembentuk hingga contohnya. Novel apa saja nih yang sudah kaliab baca?