Intip Persyaratan Masuk 4 Universitas Top Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. National University of Singapore - Asia

Ijazah S1, diutamakan jurusan quantitative science (contohnya mathematics, statistics, dan physics), engineering or computing science Valid IELTS certificate (6.0) Biaya aplikasi SGD50 Dokumen pendukung yang ditranslate dan legalisasi:

Passpor

Transkip nilai

Financial statement

2. Harvard University - Amerika Serikat

Harvard Business School (HBS) merupakan salah satu sekolah yang berinduk pada Harvard University terletak di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Adapun beberapa persyaratan masuk di HBS ini, di antaranya: Transkip nilai GMAT/GRE IELTS (Tidak di bawah 7.5) CV Menandatangani formulir Acceptance of Policies Application fee USD250 Esai dengan menjawab pertanyaan pemicu: As we review your application, what more would you like us to know as we consider your candidacy for the Harvard Business School MBA program? Surat rekomendasi dari dua orang berbeda dengan menjawab pertanyaan:

How do the candidate's performance, potential, background, or personal qualities compare to those of other well-qualified individuals in similar roles? please provide specific examples (300 words)

Please describe the most important piece of constructive feedback you have given the applicant. Please detail the circumstances and the applicant's response (250 words)

3. University of Oxford - Eropa

Ijazah IELTS (overall 7.5, sections 7) Surat rekomendasi sebanyak tiga Transkrip nilai S1 CV

4. University of Sydney - Australia

Ijazah S1 IELTS (overall 6.5, sections 6) CV dengan pekerjaan yang relevan dengan global atau public health Transkrip nilai Motivation letter.

Baca juga: Intip Fakta Menarik 3 Kampus Terbaik di Dunia

(REN)

Jakarta: Memilih universitas untuk melanjutkan kuliah tak bisa sembarangan karena pasti Sobat Medcom menginginkan kualitas pendidikan terbaik. Tentunya, banyak di antara kalian bermimpi kuliah di salah satu universitas terbaik di dunia.Apalagi, kuliah di luar negeri menjadi kebanggan tersendiri bagi sejumlah orang. Terutama, bila berkesempatan mengenyam pendidikan di universitas top dunia.Ada beberapa universitas top dunia tersebar di berbagai benua, seperti Harvard University di Amerika Serikat, University of Oxford di Eropa, hingga National University of Singapore di Asia.Bagi Sobat Medcom yang tertarik kuliah di luar negeri, khususnya tengah mengincar masuk ke perguruan tinggi top dunia, ada beberapa persyaratan yang perlu dipersiapkan.Melansir akun Instagram @kobieducation, berikut persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk masuk di empat universitas top dunia di berbagai benua:Bagi Sobat Medcom yang tertarik ingin kuliah di National University of Singapore, terdapat beberapa syarat yang perlu dipersiapkan. Misalnya di jurusan MSc in Data Science and Machine Learning, kamu perlu menyiapkan persyaratan, di antaranya:Bagi kamu yang tertarik bisa akses di laman: https://www.math.nus.edu.sg/cdsml/ms-dsml/dsml-prospective-students/Bagi kamu yang tertarik, bisa akses informasinya di laman: https://www.hbs.edu/mba/admissions/University of Oxford terletak di Oxford, Inggris. Adapun beberapa persyaratannya misalnya untuk masuk di jurusan S2 Neuroscience yang ada di universitas ini, yakni:Bagi kamu yang tertarik, bisa akses informasinya di laman: https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-neuroscienceUniversity of Sydney berada di Sydney, Australia. Sobat Medcom yang ingin masuk jurusan Master of Global Health, University of Sydney ada beberapa persyaratan, yaitu:Bagi kamu yang tertarik, bisa akses informasinya di laman: https://www.sydney.edu.au/courses/courses/pc/master-of-global-health.htmlNah, itulah informasi beberapa persyaratan untuk masuk empat kampus top dunia yang ada di berbagai benua. Apakah Sobat Medcom tertarik? (