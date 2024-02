Recount Text Adalah: Pengertian, Jenis, Stuktur dan Contohnya

Pengertian

Tujuan

1. Memberikan Informasi

2. Memotivasi

3. Mendokumentasikan Kejadian

4. Menghibur Pembaca

Struktur Recount Text

1. Orientation

2. Series of Events

3. Reorientation

Jenis

1. Personal Recount Text

2. Factual Recount Text

3. Imaginative Recount Text

Kaidah kebahasaan

1. Menggunakan Simple Past Tense

1. Subject + Verb 2

2. Subject + be + Complement

2. Menggunakan Adverb of Time dan Adverb of Sequence

Adverb of Time dan Adverb of Sequence

Yesterday Last week Last month An hour ago A year ago

First Then After that At last Finally

Contoh

Jakarta: Sobat Medcom pasti pernah diminta membuat cerita tentang pengalamanmu dalam bahasa Inggris. Misalnya, cerita tentang pengalaman liburan, ulang tahun, kejadian lucu yang pernah terjadi dalam hidup, atau pengalaman pertama kali ikut lomba.Nah, ketika membuat teks yang menceritakan pengalaman atau kejadian yang telah terjadi di masa lalu, kita menggunakan jenis teks yang disebut sebagai recount text . Yuk, kita bahasa soal recount text, mulai dari jenis-jenis, struktur, kebahasaan, hingga contohnya dikutip dari laman Ruangguru:Recount text adalah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Masa lalu di sini berarti kejadian yang belum lama terjadi. Misalnya, kejadian yang berlangsung tahun lalu, bulan lalu, atau bahkan kemarin.Kejadian yang diceritakan kembali dalam recount text bisa berupa pengalaman pribadi, seperti liburan, lomba, atau ulang tahun.Ada beberapa tujuan recount text, di antaranya:Recount text dapat bertujuan untuk memberi informasi tentang suatu rangkaian kejadian atau pengalaman pribadi di masa lalu kepada orang lain.Recount text juga bisa dijadikan bahan refleksi diri mengenai suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Dengan begitu, penulis bisa sekalian mengabil hikmah positif dan memotivasi diri apabila ada kejadian yang kurang mengenakkan.Karena recount text berisi cerita tentang kejadian dan pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu, penulis bisa menjadikannya sebagai media untuk mendokumentasikan peristiwa yang dianggap penting. Bisa dalam bentuk buku diari atau jurnal pribadi.Seperti layaknya jenis teks yang lain, recount text juga berfungsi untuk menghibur pembaca. Karena bisa menceritakan pengalaman menyenangkan, contohnya cerita liburan.Bagian ini merupakan bagian pembuka teks atau pendahuluan yang berisi latar belakang dari suatu kejadian, seperti siapa yang terlibat, atau kapan dan di mana kejadian tersebut terjadi.Bagian ini merupakan bagian isi teks yang berisi serangkaian kejadian berurutan yang dialami penulis. Misalnya, jika recount text tersebut menceritakan tentang pengalaman lomba, maka bagian Series of Event-nya berisi serangkaian kejadian yang dialami secara berurutan, mulai dari awal persiapan lomba hingga lomba berakhir.Bagian ini merupakan penutup teks yang berisi kesimpulan, pesan, kesan, atau perasaan penulis atas kejadian yang dialami. Misalnya, penulis menceritakan tentang pengalaman lombanya dan ternyata ia menang juara 1 dalam lomba tersebut, maka penulis bisa menceritakan bagaimana gembiranya ia ketika tahu bahwa ia berhasil menang juara 1.Recount text terbagi menjadi beberapa jenis, yakni personal recount text, factual recount text, dan imaginative recount text. Berikut masing-masing penjelasannya:Personal recount text adalah teks yang berisi pengalaman pribadi penulis. Jenis recount text satu ini merupakan yang paling sering ditemukan dalam contoh recount text.Factual recount text berisi peristiwa yang benar-benar terjadi (faktual), misalnya seperti laporan percobaan ilmiah, laporan forensik, atau laporan dari kepolisian. Pada factual recount text, tidak terpaku pada kejadian pribadi, tapi bisa juga kejadian yang dialami orang lain.Imaginative recount text berisi cerita imajinatif yang dialami seseorang. Cerita imajinatif ini bisa berupa khayalan/imajinasi, atau mimpi.Dalam membuat recount text, kamu perlu memperhatikan beberapa kaidah kebahasaan atau language features yang ada, salah satunya menggunakan Simple Past Tense. Nah, selain itu, ada beberapa kaidah kebahasaan recount text yang perlu kamu perhatikan, di antaranya:Kenapa harus Simple Past Tense? Karena kejadian yang diceritakan adalah kejadian yang terjadi di masa lampau, jadi kita harus menggunakan tense yang berfungsi untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi di masa lampau yakni Simple Past Tense.Pola kalimat Simple Past Tense terdiri atas dua macam, yakni:Contoh: I ran.Contoh: It was hard.Dalam membuat recount text, kamu juga bisa menggunakan berbagai adverb atau kata keterangan, seperti kata keterangan waktu (Adverb of Time) dan kata keterangan urutan (Adverb of Sequence).Adverb of Time (Keterangan Waktu) digunakan untuk menunjukkan masa lalu. Contohnya antara lain:Sedangkan, Adverb of Sequence (Keterangan Urutan) digunakan untuk menunjukkan urutan terjadinya kejadian. Contohnya antara lain:Berikut contoh recount text yang menceritakan pengalaman penulis saat pertama kali mengikuti lomba lari maraton:Last month, I joined the Rogu Marathon, my first marathon contest. I thought it would be a great experience for me to try out. I had to run 42 kilometers to complete it. It was hard.First, I woke up very early in the morning because the marathon started at 7 a.m. When I arrived at the venue, I found out that there were actually a lot of people who participated in it. We were excited to run the marathon.When the marathon started, I ran as fast as I could. After some kilometers, I was already tired, so I just jogged for the rest of the way. Finally, I finished the marathon. It was exhausting, but it was also so fun.After that, I wanted to join another marathon. I was interested in improving my running time, and I also experienced a good feeling with the other runners. It was a very wonderful experience for me.Itulah penjelasan tentang materi recount text. Semoga informasi ini bermanfaat yaa.