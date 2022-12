Segera Dibuka! Beasiswa Pascasarjana Antiribet dan Fully Funded ke New Zealand

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 40 tahun Tengah menetap di negara asal selama dua tahun terakhir (negara utama) Memiliki professional experience (dapat berupa dibayar, tidak dibayar atau pekerjaan sukarela) dengan persyaratan: 1 tahun full time (dengan pekerjaan minimal 30 jam atau lebih per minggu); 2 tahun part time (minimal 20-29 jam per minggu) Tidak perlu mengantongi LoA dan IELTS/TOEFL/Surat rekomendasi Mempunyai kontak referee (bukan surat rekomendasi) Telah memenuhi persyaratan visa pelajar Telah memenuhi persyaratan akademik kampus yang dipilih Memiliki research plan – bagi yang berkeinginan melanjutkan program S3 dan Master by Research.

Pembukaan pendaftaran online: 1-28 Februari 2023 Seleksi tahap awal: Maret-April 2023 Seleksi tahap kedua: April-Mei 2023 Tahap seleksi wawancara: Juni 2023 Tahap sertifikasi IELTS (apabila dibutuhkan): Juli 2023 Penyeleksian kandidat awardee: Augustus-September 2023 Pengumuman final awardee: September 2023 Medical check-up, pendaftaran visa, dan keberangkatan: November 2023- Februari 2024

Untuk menulis online essay: copy pertanyaan serta jawaban esai kalian secara offline Lakukan proofreading jawaban esai sebelum diserahkan Jangan mengerjakan aplikasi online mepet dengan tenggat waktu lantaran New Zealand berbeda 5 atau 6 jam lebih awal dibandingkan Indonesia. Sebaiknya, kalian kerjakan esai lebih awal.

Jakarta: Perhatian bagi Sobat Medcom yang ingin berkuliah di New Zealand ! Melansir dari Instagram @kobieducation, setelah dua tahun menutup pintu kedatangan beasiswa, kini, Manaaki New Zealand Scholarship membuka kembali program beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang berkeinginan melanjutkan studi pascasarjana.New Zealand merupakan negara yang ramai diincar pelajar Indonesia. Fasilitas pendidikan yang unggul diikuti dengan lingkungan aman membuat negara satu ini tidak sepi dikunjungi berbagai mahasiswa di pelosok dunia. Tentunya, sebagai bentuk dukungan pemerintah NZ menyambut kedatangan pelajar mancanegara, mereka membuka kembali program beasiswa yaitu Manaaki New Zealand Scholarship.Manaaki New Zealand Scholarship menjadi program beasiswa yang menarik bagi kawula muda yang ingin melanjutkan studi di NZ lantaran beasiswa tersebut sepenuhnya menutupi segala biaya perkuliahan serta menyediakan sejumlah tunjangan menguntungkan bagi mereka yang berkeinginan berkuliah di sana.Nah untuk kalian yang tertarik akan program beasiswa satu ini, terdapat sejumlah persyaratan yang patut kalian penuhi apabila kalian ingin mendaftarkan diri ke program beasiswa Manaaki NZS, yakni:Untuk kalian yang berminat melanjutkan studi ke negara New Zealand, kalian perlu memperhatikan timeline pendaftaran beasiswa satu ini.Agar Sobat Medcom bisa berhasil melewati seleksi beasiswa Manaaki New Zealand Scholarship, Medcom sudah merangkum sejumlah tips untuk memudahkan kalian menjawab pertanyaan aplikasi online tersebut lho. Berikut tipsnya:Nah itulah pembahasan tuntas mengenai program beasiswa Manaaki NZS scholarship programme. Bagi Sobat Medcom yang berminat mengajukan diri, yuk segera penuhi segala persyaratan beasiswa ini karena program scholarship satu ini akan dibuka 1 Februari 2023.