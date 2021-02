Pendaftar Program Pascasarjana ITS Melejit Hingga 300%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Surabaya: Sebanyak 705 orang mendaftar sebagai calon mahasiswa program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada semester genap ini. Mereka terdiri dari 506 program doktor, 79 program magister, dan 120 Program Profesi Insinyur (PPI).Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik ITS Heri Kuswanto menyampaikan, ditinjau dari tren yang ada, jumlah pendaftar semester gasal (ganjil) biasanya selalu lebih besar dari semster genap. Pendaftar biasanya mencapai ribuan untuk semester gasal dan dua ratusan pada semester genap."Nah, kita membandingkan dengan jumlah pendaftar pada semester genap tahun lalu terjadi kenaikan 300 persen dari 222 menjadi 705 pendaftar," papar Heri mengutip siaran pers ITS, Jumat, 26 Februari 2021.Heri menerangkan, ITS saat ini punya 20 program studi doktor, 17 magister, dan satu PPI. Program studi (prodi) pasca yang konsisten jumlah pendaftarnya terbanyak adalah dari program doktor dan magister Manajemen Teknologi.Baca: 11.071 Peserta SNMPTN 2021 Mengincar ITS Namun, ada juga dari prodi pasca Teknik Mesin dan Teknik Elektro yang juga pendaftarnya sangat tinggi semester ini. "Namun rata-rata semua prodi pendaftarnya naik saat ini," tuturnya.Inovasi yang dilakukan Direktorat Pascasarjana dan Pengembangan Akademik (Ditpaspa) ITS salah satunya adalah dengan melakukan diversifikasi program. Dalam setahun ini, ITS telah merancang program-program baru seperti jalur riset, Program Pendidikan Jarak Jauh (Kelas PJJ), Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), serta beasiswa."Tentunya juga kerja keras dari bapak/ibu di program studi terkait yang sudah sangat membantu promosi program pasca kita," tutur dosen lulusan sarjana dan doktor Statistika ITS ini.Heri mengatakan, kelas PJJ merupakan salah satu program unggulan Pascasarjana ITS tahun ini. Dengan situasi pandemi sekarang, ini menjadi pilihan yang sangat bagus, terutama bagi calon mahasiswa yang terikat dengan pekerjaan. Dengan begitu, tidak dimungkinkan pindah ke Surabaya untuk kuliah atau meninggalkan pekerjaannya.