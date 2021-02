11.071 Peserta SNMPTN 2021 Mengincar ITS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya menerima sebanyak 11.071 berkas pendaftar melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2021. Mereka terbagi atas 10.650 siswa peminatan Sains dan Teknologi (Saintek), serta 421 siswa peminatan Sosial dan Humaniora (Soshum)."Masih sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya, Teknik Informatika memiliki peminat yang cukup banyak," ungkap Direktur Pendidikan ITS Siti Machmudah, mengutip siaran pers ITS, Jumat, 26 Februari 2021.Selain Teknik Informatika, kata Machmudah, program studi (prodi) dengan peminat terbanyak selanjutnya yakni Departemen Sistem Informasi. Disusul dengan Departemen Teknik Elektro pada urutan ketiga. Ketiga departemen tersebut berasal dari fakultas yang sama, yakni Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) ITS.Baca: Peserta KIP Kuliah-SNMPTN Diminta Periksa Hasil Sinkronisasi Secara Periodik Departemen Teknik Sistem dan Industri ada di urutan keempat peminat terbanyak. Lalu, Departemen Teknik Mesin pada urutan kelima. Dua prodi tadi sama-sama berasal dari Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS) ITS."Untuk prodi-prodi dengan peminat terbanyak pada tahun ini kebetulan semuanya ada di rumpun saintek," ungkapnya.Sedangkan, untuk rumpun Soshum, Departemen Manajemen Bisnis menjadi prodi dengan peminat terbanyak. Kemudian, disusul Departemen Studi Pembangunan di urutan kedua. Kedua prodi tersebut merupakan prodi di bawah Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD) atau Creabiz ITS.Setelah pendaftaran ditutup dan siswa telah usai melakukan finalisasi pendaftaran, tim selektor SNMPTN ITS yang terdiri atas Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Sekretaris Institut (Sekits), Direktur Pendidikan dan Kepala Sudirektorat (Kasubdit) ITS akan melakukan seleksi terhadap berkas para pendaftar.Baca: Rekam Jejak Prestasi Alumni Perbesar Peluang Lolos SNMPTN Dosen Departemen Teknik Kimia ITS tersebut menjelaskan, pertimbangan utama yang digunakan oleh tim selektor dalam memilih siswa yang lolos jalur SNMPTN terletak pada riwayat prestasi siswa, rekam jejak Sekolah Menengah Atas (SMA) mereka, dan juga nilai rapor masing-masing. ITS bakal menerima sebanyak 1.194 siswa melalui jalur SNMPTN.Machmudah berpesan kepada seluruh calon mahasiswa kampus pahlawan ini untuk senantiasa berdoa untuk hasil yang terbaik. Ia bilang tidak perlu patah semangat jika belum diterima di ITS melalui jalur SNMPTN."Karena masih ada kesempatan menjadi mahasiswa ITS melalui jalur-jalur lain," ujarnya.Masa pendaftaran SNMPTN 2021 resmi ditutup pada Rabu, 24 Februari 2021 pukul 15.00. Jadwal perpanjangan untuk finalisasi data juga sudah berakhir pada Kamis, 25 Februari 2021, pukul 12.00 WIB.(AGA)