Cari Kuliah di Inggris, Kenalan dengan University of Hull: Jurusan, Biaya Kuliah, hingga Beasiswanya

Jurusan kuliah

1. Fakultas Seni, Budaya dan Pendidikan

2. Fakultas Bisnis, Hukum dan Politik

3. Fakultas Ilmu Kesehatan

4. Fakultas Sains dan Teknik

Biaya kuliah

S1: £17,690 S2/S3: £15,340

Sekitar £2.277 dan sekitar £7.020 jika tinggal di kampus.

Beasiswa

1. Beasiswa Chevening/University of Hull

2. Fairer Future Global Scholarship

3. Commonwealth Scholarship

Jakarta: Tidak sedikit pelajar Indonesia memilih melanjutkan pendidikan di luar negeri. Selain sistem pembelajaran yang berbeda, kuliah di luar negeri dapat mengenalkan budaya dan kebiasaan dari negara yang dituju.Salah satu negara favorit yang menjadi tujuan mahasiswa adalah Inggris . Negara ini memiliki banyak perguruan tinggi kelas dunia, salah satunya University Of Hull.Yuk kita kenalan dengan University Of Hull mulai dari fakultas, biaya hidup, hingga beasiswnya.Melansir idpmcom, University of Hull adalah universitas tertua ke-14 di Inggris dan merupakan sebuah institusi ambisius, yang terus menginspirasi calon pemimpin yang akan membawa perubahan positif untuk dunia.Menariknya, University of Hull memiliki tingkat penerimaan kerja lulusan mencapai 97,9 persen bagi mahasiswa internasional (HESA 2018).Motto dari University Of Hull adalah Lampada Ferens, yang berarti ‘Membawa cahaya pembelajaran'. Universitas juga bangga telah membawa perubahan positif untuk dunia global dan mampu menantang cara berpikir yang telah dipakai selama 90 tahun.Diketahui, Hull masuk dalam jajaran 50 besar di Inggris versi Shanghai Academic Ranking of World Universities 2022 dan 20 besar di Inggris versi Times Higher Education untuk kategori "Dampak Positif Secara Keseluruhan".Kampus ini berada di Kingston upon Hull, di mana ini adalah kota ramah pelajar dan terjangkau biaya hidupnya. Tentunya tersedia jalur kereta langsung ke London yang dapat ditempuh dalam waktu kurang dari tiga jam.Ada beberapa fakultas yang ditawarkan di University Of Hull, seperti:Bidang studi yang diajarkan: Digital dan desain game, drama, pendidikan, bahasa inggris dan menulis kreatif, film dan studi media, sejarah, kriminologi, filsafat, sosiologi, mengajar dan studi kanak-kanak.Bidang studi yang diajarkan: Akuntansi dan keuangan, bisnis dan manajemen, ekonomi, hukum, logistik dan manajemen rantai suplai, pemasaran, serta politik dan studi internasional.Bidang studi yang diajarkan: Biomedis dan forensik, kriminologi, kesehatan, keperawatan dan kebidanan, kedokteran, psikologi, pekerjaan sosial, dan ilmu olahraga, kesehatan dan binaraga.Bidang studi yang diajarkan: Biokimia, biologi, teknik kimia, kimia, ilmu komputer, kecerdasan buatan dan ilmu data, teknik elektro dan elektronika, ilmu lingkungan, geografi, matematika, teknik mesin, robotika dan kecerdasan buatan, teknik medis dan biomedis, fisika dan astrofisika.Terlepas dari lokasi strategis dan fakultas yang beragam, berikut biaya kuliah dan biaya hidupnya:Biaya kuliah per tahun:Biaya hidup:Bukan hanya kampus dan fakultasnya saja yang keren, di University Of Hull juga menyediakan banyak beasiswa lho. Berikut beberapa beasiswa yang tersedia:Terbuka untuk 5 mahasiswa internasional program pascasarjana dari negara-negara yang memenuhi syaratBantuan 50 persen untuk biaya kuliah selama 3 tahun masa studi S1Beasiswa di UK untuk mahasiswa berprestasi dari seluruh dunia.Setelah membaca informasi seputar University Of Hull, apakah kalian makin tertarik kuliah di Inggris? (