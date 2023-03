Bertambah, 4 Bidang Ilmu Unpad Masuk QS WUR by Subject 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebanyak empat bidang ilmu di Universitas Padjajaran ( Unpad ) berhasil masuk QS WUR by Subject 2023. Keempat bidang ilmu tersebut, yaitu Medicine pada peringkat 500–551, Economic and Econometrics pada peringkat 451–500, Law and Legal Studies pada peringkat 301–350, serta Business and Management Studies pada peringkat 551–580.Bidang ilmu Law and Legal Studies dan Business and Management merupakan dua bidang ilmu baru yang berhasil masuk ke pemeringkatan tersebut. Rektor Unpad Rina Indiastuti mengatakan keberhasilan empat bidang ilmu Unpad masuk pemeringkatan QS WUR by Subject 2023 menandakan progres Unpad untuk membangun akademik makin kuat dan terekognisi internasional makin meningkat.“Tambahan dua bidang ilmu yang masuk dalam remote-nya QS WUR by Subject artinya perjalanan peningkatan kualitas Unpad untuk terekognisi internasional makin kuat, skor kita makin tinggi,” kata Rina dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Maret 2023.Sementara itu, peringkat bidang ilmu Medicine pada tahun ini naik 100 peringkat dari tahun sebelumnya yaitu 600–651. Rina menyebut Unpad terus mendorong seluruh bidang ilmu memperkuat jejaring dengan internasional.Dia mengatakan ada dua fokus aktivitas yang mengharuskan membangun jejaring internasional, yaitu bidang akademik dan riset . Kedua bidang ini menjadi strategi jitu meningkatkan rekognisi Unpad di kancah internasional.Rina mengatakan internalisasi aktivitas internasionalisasi di lingkungan kampus juga diperlukan. Dosen dan fakultas perlu memperkuat jejaring internasional.Tidak hanya di bidang akademik atau pertukaran mahasiswa, tetapi juga membangun kolaborasi riset dengan peneliti di luar. Upaya ini makin memudahkan Unpad dikenal di tingkat internasional.“Bagaimana mungkin kita bisa direkognisi kalau portofolio tidak ada,” tegas Rina.Dia berharap melalui sinergi membangun jejaring internasional makin banyak bidang ilmu lain di Unpad yang masuk pemeringkatan QS WUR by Subject. Rina optimistis, capaian baik pada pemeringkatan tersebut akan meningkatkan peringkat Unpad di pemeringkata QS World University Rangkings.