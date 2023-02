Intip 9 Kampus dengan Kelas Internasional di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sejumlah kampus di Indonesia menggelar perkuliahan dengan kelas internasional . Perbedaan paling mencolok antara kelas reguler dan internasional ialah bahasa pengantar perkuliahan.Kelas reguler menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Sementara itu, di kelas internasional sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris Kelas internasional adalah kelas yang ditawarkan di perguruan tinggi dengan mahasiswa dari berbagai negara. Pengalaman belajar di lingkungan multikultural diharapkan mampu memperluas wawasan mahasiswa.Kurikulum dan materi perkuliahan juga bertujuan mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa asing, di Indonesia khususnya ialah bahasa Inggris.Biaya kuliah kelas internasional juga jauh lebih mahal ketimbang kelas reguler. Namun, tetap dipengaruhi kampus dan jurusan. Perkirakan biaya kuliah kelas internasional di Indonesia berkisar antara Rp20 juta hingga Rp50 juta per tahun.Nah, berikut ini sembilan kampus di Indonesia yang membuka kelas internasional dikutip dari laman Aku Pintar:Apabila kamu ingin merasakan sensasi kuliah internasional di Indonesia boleh mempertimbangkan kuliah BINUS. BINUS International merupakan program partnership antara BINUS University dan universitas-universitas luar negeri.BINUS University juga menawarkan program double/join degree. Kalau yang mengambil program ini dapat menyelesaikan kuliah di dua jurusan sekaligus dalam kurun waktu normal.Program S1 dirancang untuk dapat diselesaikan dalam empat tahun (delapan semester). Nantinya, kamu bakal kuliah selama satu sampai dua tahun di luar negeri dan lulus dengan dua gelar, satu dari BINUS University dan satu lagi dari institusi partner di luar negeri tersebut.Kelas internasional di BINUS University juga double degree. Namun, tidak semua jurusan di BINUS University menyediakan kelas internasional.Jurusan yang membuka kelas internasional, yaitu Business Information Systems, Business Management and Marketing, Communications, Computer Science, Finance, International Business, Graphic and New Media, Interactive Digital Media Design, Fashion Design, dan Fashion Management yang membuka Kelas Internasional. Biaya kuliah kelas internasional di jurusan-jurusan ini tentu berbeda dari program reguler.Universitas Indonesia juga mempunyai kelas internasional. Bahkan, pendaftaran kelas internasional UI dapat diikuti tak hanya lulusan SMA/sederajat, tetapi juga alumni dengan syarat usia ijazah tidak lebih dari lima tahun.Seleksi masuk kelas internasional UI melalui SIMAK Kelas Internasional dan Talent Scouting. Adapun jurusan yang membuka kelas internasional, yaitu Pendidikan Dokter Gigi, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Metalurgi dan Material, Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Industri, Ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Psikologi, dan Ilmu Hukum.UI juga menawarkan kelas internasional double degree. Jurusan-jurusan yang dapat diambil, yakni Pendidikan Dokter, Ilmu Komputer, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Metalurgi dan Material, Arsitektur, Teknik Kimia, Teknik Industri, Ilmu Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi.Universitas Gadjah Mada (UGM) juga membuka kelas internasional yang dinamakan International Undergraduate Program (IUP). Kelas ini dapat diikuti mahasiswa untuk perkuliahan di luar negeri (double degree), student exchange, international internships, international seminars, international workshops, summer courses, kejuaraan internasional, dan lain-lain.Ada banyak jurusan di Universitas Gadjah Mada yang menyediakan kelas internasional. Seperti Animal Science and Industry, Biology, Accounting, Management, Aconomics, Environmental Geography, Law, Chemistry, Computer Science, Electronics and Instrumentation, Medicine, Pharmacy, Psychology, Communication Science, International Relations, serta Public Policy and Management.Universitas Multimedia Nusantara (UMN) juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari luar negeri kuliah di Indonesia. UMN juga menawarkan program joint degree untuk mahasiswa Manajemen Logistik dan Informatika masing-masing di Inha University dan Swinburne University of Technology.Mahasiswa Manajemen Logistik bakal kuliah selama empat semester di UMN, kemudian dilanjutkan empat semester di Inha University. Sementara itu, lulusan Informatika nantinya akan bergelar S.Kom dari UMN dan BICT (Bachelor of Information and Communication Technologies) dari Swinburne University of Technology.Namun, kamu harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk mengikuti program kuliah internasional di Indonesia ini yaa.Universitas Padjadjaran (Unpad) juga mempunyai International Undergraduate Program (IUP). Saat ini, ada lima jurusan Unpad yang membuka program kuliah internasional di Indonesia, yakni Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi, Kedokteran Gigi, Ilmu Kelautan, dan Farmasi.Kampus yang membuka kelas internasional berikutnya adalah Institut TeknologI Bandung (ITB). Kampus di Bandung ini juga menawarkan double degree.Adapun jurusan di ITB yang membuka kelas internasional ialah Pharmaceutical Science and Technology, Clinical and Community Pharmacy, Chemical Engineering, Environmental Engineering, Mechanical Engineering, Aerospace Engineering, Management, dan Entrepreneurship.Salah satu perbedaan kelas reguler dan internasional di IPB University ialah nilai rapor. Apabila kamu ingin menjadi mahasiswa kelas internasional IPB University, kamu wajib mempunyai nilai rapor Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia yang bagus selama lima semester, bahkan bila kamu kuliah Bisnis.Jurusan-jurusan dengan kelas internasional di IPB adalah Bisnis, Kedokteran Hewan, Teknologi Pangan, Teknik Industri Pertanian, serta Ilmu dan Teknologi Kelautan.Apabila kamu ingin kuliah internasional di Indonesia, dan ingin mendaftar sekarang juga, mungkin Universitas Airlangga jodohmu. Pendaftaran kelas internasional Unair sudah dibuka sejak 16 Januari hingga 23 Maret 2023.Kelas internasional di Unair dibuka untuk jurusan Kedokteran, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Hukum, Farmasi, Akuntansi, Manajemen, Ekonomi Islam, Ekonomi Pembangunan, dan Psikologi.Tak ketinggalan, ITS juga merupakan salah satu kampus yang membuka kelas internasional. Jurusan-jurusan yang membuka kelas internasional, ialah Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Fisika, Teknik Sistem dan Industri, Teknik Material, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan.Lalu, Teknik Geomatika, Teknik Geofisika, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Perkapalan, Statistika, Informatika, Sistem Informasi, Fisika, Manajemen Bisnis, dan Arsitektur.Sobat Medcom yang belum berkesempatan kuliah di luar negeri, bisa mencoba kelas internasional nih. Apakah kalian tertarik?