Beasiswa S2 ke Jerman Plus Dapat Tunjangan Keluarga, Intip DAAD Helmut-Schmidt

Memiliki gelar S1 bidang Ilmu Sosial dan Politik, Hukum, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Administrasi Bersedia aktif memberikan kontribusi bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi negara/daerah asal Memiliki pengalaman praktis yang relevan dengan program (pengalaman profesional, magang, komitmen politik/sosial)

Uang saku €934 per bulan untuk program master di institusi pendidikan tinggi Jerman Perlindungan asuransi kesehatan di Jerman Tunjangan perjalanan yang sesuai untuk perjalanan antara Jerman dan masing-masing negara berkembang Hibah studi dan penelitian Subsidi sewa dan tunjangan keluarga, sebagaimana berlaku Kursus bahasa Jerman di Jerman, berlangsung hingga 6 bulan

Daftar periksa dan daftar kriteria yang ditandatangani yang telah dicentang, menunjukkan tempat dan tanggal penerbitan Formulir aplikasi DAAD “Aplikasi untuk beasiswa penelitian/studi” Motivation letter, maksimal sepanjang dua halaman Curriculum vitae (format: europass) Ijazah dan transkrip, serta dokumen grading system Surat keterangan berpartisipasi pada pengalaman profesional atau magang yang relevan dan/atau bukti aktivitas atau layanan kegiatan politik/pelayanan masyarakat yang relevan Bukti kemampuan bahasa Inggris (IELTS/TOEFL) sesuai pilihan program master Surat referensi tertulis dari atasan untuk pekerja atau dari dosen universitas jika masih mahasiswa

Social Protection, Hochschule Bonn-Rhein-Sieg Development and Governance, University of Duisburg-Essen Public Policy, Willy Brandt School of Public Policy at the University of Erfurt Peace and Conflict Studies, University of Magdeburg Management in Nonprofit-Organisations, Hochschule Osnabrück Development Studies, University of Passau Governance and Public Policy, University of Passau.





Jakarta: Kantor Luar Negeri Federasi Jerman menyediakan program beasiswa DAAD Helmut-Schmidt-Programme Master’s Scholarships for Public Policy and Good Governance 2024. Beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa internasional yang ingin kuliah S2 di Jerman Program ini berfokus di bidang pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Beasiswa ini menawarkan fasilitas berupa fully funded atau mendapatkan pembiayaan penuh dan tunjangan keluarga bagi penerimanya.Pendaftaran beasiswa Helmut-Schmidt-Programme Master’s Scholarships for Public Policy and Good Governance 2024 sudah dibuka sampai 31 Juli 2023. Melansir Instagram @kobieducation, berikut persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar:Pilihan program master Helmut-Schmidt-Programme Master’s Scholarships for Public Policy and Good GovernanceBagi Sobat Medcom yang tertarik dengan beasiswa Helmut-Schmidt-Programme Master’s Scholarships for Public Policy and Good Governance, bisa mengunjungi laman: https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/. (