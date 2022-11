Istilah Penerbangan dalam Bahasa Inggris yang Wajib Kamu Tahu

10 Istilah Penerbangan Bahasa Inggris yang Wajib Diketahui

Istilah Lain Penerbangan dalam Bahasa Inggris:

Aviation : Aviasi atau lembaga/institusi penerbangan Flight : Penerbangan Connecting Flight : Penerbangan dengan pergantian maskapai saat transit Origin : Bandara asal Destination : Bandara tujuan Passenger (Pax) : Penumpang Runway : Lintasan pesawat untuk take off dan landing Route Rute : Pesawat saat mengudara Air Traffic Controller (ATC) : Pemandu Lalu Lintas Udara Taxi : Kondisi pesawat saat sedang berjalan di darat Climbing : Kondisi pesawat saat terbang mendaki Descending : Kondisi pesawat saat terbang melandai Divert : Pengalihan pendaratan pesawat di bandara lain Emergency Landing : Pendaratan darurat Crash : Kecelakaan

Jakarta: Pesawat terbang menjadi moda transportasi yang kerap digunakan untuk perjalanan jarak jauh selain kereta api. Untuk itu, Sobat Medcom perlu mengetahui sejumlah istilah penerbangan dalam bahasa Inggris yang sering ditemukan saat menggunakan layanan pesawat terbang.Istilah-istilah penerbangan berbahasa Inggris tersebut sering kita temui meski sedang menggunakan layanan penerbangan domestik. Sehingga meski hanya terbang antar tempat di Indonesia, Sobat Medcom tentu juga harus mengetahui makna-maknanya ya.Dengan mengetahui istilah-istilah tersebut diharapkan dapat mengurangi kebingungan Sobat Medcom saat berada di bandara maupun pesawat. Kita simak yuk daftar istilah yang dilansir dari laman Cakap.com berikut ini:Berikut ini adalah istilah penerbangan paling umum yang wajib diketahui semua penumpang karena berkaitan dengan penggunaan layanan penerbangan itu sendiri. Jangan sampai kamu bingung ya.Hal pertama yang harus kamu ketahui adalah baggage atau “bagasi”, yaitu barang yang kamu bawa dalam sebuah penerbangan. Setiap koper, tas, atau barang lainnya yang kamu bawa harus didaftarkan dan sebagai penandanya akan ditempelkan baggage/luggage tag.Dalam bahasa Indonesia, departure artinya “keberangkatan”. Istilah ini merujuk pada area keberangkatan di bandara di mana penumpang akan melakukan check-in dan mendaftarkan bagasi. Pada area ini pula akan ada ruang tunggu untuk penumpang sebelum keberangkatan.Arrival berarti “kedatangan” yang merupakan kebalikan dari departure. Area ini adalah area di bandara yang akan kamu masuki setelah pendaratan di kota tujuan. Termasuk di sini pengambilan bagasi dan pemeriksaan dokumen kedatangan.Sebelum keberangkatan, kamu wajib melakukan check-in di mana semua kesesuaian data penumpang akan diperiksa, termasuk bagasi atau barang bawaan. Setelah check-in kamu akan mendapatkan boarding pass yang nantinya digunakan untuk masuk ke dalam pesawat.Boarding adalah proses masuk atau naik ke dalam pesawat di mana kamu akan diminta untuk menunjukkan boarding pass dan juga kartu identitas. Boarding pass sendiri berisi data penerbangan penting seperti tempat duduk, nomor penerbangan, dan pintu keberangkatan.Saat boarding, biasanya kamu akan disambut oleh para cabin crew atau flight attendant yang dalam bahasa Indonesia disebut “pramugari” dan “pramugara”. Mereka nantinya akan membantu dan melayani penumpang selama perjalanan pesawat.Take off adalah istilah penerbangan yang berarti “lepas landas” atau “terbang”. Saat take off, seluruh penumpang, termasuk para cabin crew harus duduk di kursi masing-masing dengan sabuk pengaman terpasang.Kebalikan dari take off, landing berarti “mendarat”, yaitu kondisi di mana pesawat sedang melakukan pendaratan. Sama dengan take off, seluruh penumpang dan cabin crew wajib untuk duduk di kursi masing-masing dan mengenakan sabuk pengaman.Arti dari delay adalah “penundaan” atau “keterlambatan”, yaitu kondisi di mana penerbangan mengalami keterlambatan karena alasan tertentu. Hal ini bisa karena alasan operasional maupun alasan cuaca yang tidak memungkinkan untuk terbang.Kata bahasa Inggris transit dapat berarti “singgah” dalam bahasa Indonesia. Dalam penerbangan, istilah ini mengacu pada pemberhentian penerbangan di suatu bandara untuk kemudian dilanjutkan ke bandara tujuan.Selain istilah penerbangan yang wajib kamu ketahui di atas, ada pula beberapa istilah lainnya yang masih cukup umum. Istilah ini mungkin bisa Sobat Medcom temui di bandara, pada dokumen, maupun selama penerbangan.