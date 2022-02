20 PTN Ini Paling Banyak Menerima Mahasiswa Pemegang KIP Kuliah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Universitas Negeri Padang: 1.304 Universitas Haluoleo: 1.013 Universitas Malikussaleh: 938 Universitas Negeri Gorontalo: 899 Universitas Tadulako: 725 Universitas Pendidikan Indonesia: 718 Universitas Jambi: 706 Universitas Andalas: 700 Universitas Nusa Cendana: 668 Universitas Syiah-Kuala: 651 Institut Teknologi Sumatera: 643 Universitas Sulawesi Barat: 673 Universitas Tanjungpura: 583 Universitas Lampung: 572 Universitas Brawijaya: 551 Universitas Teuku Umar: 535 Universitas Sumatera Utara: 513 Universitas Trunojoyo Madura: 507 Universitas Negeri Makassar: 496 Universitas Negeri Manado: 496

Syarat pendaftaran KIP Kuliah 2022 Merdeka

Siswa SMA atau sederajat yang lulus atau akan lulus pada tahun berjalan atau telah dinyatakan lulus maksimal 2 tahun sebelumnya.

Peserta memiliki NISN, NPSN dan NIK yang valid

Memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung bukti dokumen yang sah (pemegang Kartu Indonesia Pintar/Kartu Keluarga Sejahtera/ Program Keluarga Harapan/serta mahasiswa dari panti asuhan)

Jika tidak termasuk ke dalam kategori poin nomor 3, keterbatasan ekonomi dibuktikan mahasiswa dengan slip gaji gabungan orang tua sebesar maksimal Rp4 juta.

Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan diterima di PTN atau PTS pada program studi yang terakreditasi.

Cara daftar KIP Kuliah 2022

Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web Sistem KIP Kuliah pada laman kip-kuliah.kemdikbud.go.id atau melalui KIP Kuliah mobile apps

Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang valid dan aktif

Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah

Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan

Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti (SNMPTN/SBMPTN/SMPN/UMPN/Mandiri)

Selanjutnya, Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host-to-host.

Bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Perguruan Tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Besaran bantuan pendidikan

Biaya hidup

Biaya pendidikan

(RUL)

