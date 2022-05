Pertama Kali Partisipasi, 3 SDGs Unesa Duduki Peringkat 14 Nasional Versi THE SDGs Impact Rankings

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(REN)

Jakarta: Universitas Negeri Surabaya ( Unesa ) menduduki peringkat 14 sebagai perguruan tinggi terbaik nasional atau peringkat 601-800 dari 1.406 institusi dunia versi THE Impact Rankings 2022 yang dirilis Times Higher Education (THE). THE Impact Rankings merupakan pemeringkatan universitas yang disusun berdasarkan keberhasilan perguruan tinggi dalam menerapkan 17 Sustainable Development Goals ( SDGs ) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, PBB.Ketua Satuan Klasterisasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi, Nadi Suprapto, mengatakan capaian kampus ‘Satu Langkah di Depan’ ini perlu diapresiasi. Sebab, Unesa baru pertama kali berpartisipasi dalam THE Impact Ranking dan sudah bisa masuk dalam jajaran 15 besar perguruan tinggi terbaik nasional.Nadi menjelaskan ada dua jenis THE. Pertama, THE WUR (World University Rankings) yang sudah diumumkan tahun lalu dan Unesa menduduki peringkat ke-18. Kedua, THE SDGs Impact Rankings."Nah, untuk yang kedua tersebut Unesa pertama kali berpartisipasi tahun ini dengan perolehan hasil yang cukup bagus. Data pemeringkatan yaitu didasarkan pada badan PBB khusus untuk SDGs," kata Nadi dikutip dari laman unesa.ac.id, Senin, 2 Mei 2022.Dia menuturkan total ada 17 SDGs dengan aturan main, SDGs 17 wajid diikuti dan SDGs 1-16 adalah pilihan. Nadi mengatakan dari sejumlah SDGs yang disubmit, akan dipilih tiga terbaik.Nadi mengungkapkan tahun ini Unesa memasukkan 7 SDGs, yaitu:"Dari jumlah yang disubmit tersebut, ada tiga SDGs unggulan Unesa dengan perolehan nilai tertinggi," tutur Nadi.SDGs pertama, No Poverty, peringkat 8 nasional atau 101-200 dari 769 institusi dunia. Keunggulan Unesa dalam kategori ini salah satunya karena program beasiswa dan keringanan biaya studi yang diberikan kepada mahasiswa."Artinya melalui bidang tiga dan bidang satu banyak membantu mahasiswa. Selain itu, juga ditunjang riset terkait kemiskinan," tutur Nadi.SDGs keempat, Quality Education, berada di peringkat 8 nasional atau 401-600 dari 1.180 institusi dunia. Sebagai LPTK, nilai kategori ini di antaranya ditopang publikasi pendidikan yang cukup bagus.Kemudian, persentase first student atau first generation student yang cukup besar. Misalnya, sebuah keluarga memiliki dua anak dan anak pertamanya kuliah di Unesa.SDGs kelima, gender equality, peringkat 7 nasional atau 201-300 dunia dari 938 institusi. Nadi mengatakan yang membuat Unesa unggul dalam kategori ini, di antaranya karena baik mahasiswa, tendik, hingga dosen, persentase jumlah perempuan di atas 50 persen."Selain itu, juga ditunjang riset dan publikasi terkait gender, kerja sama lembaga kesetaraan gender dengan lembaga-lembaga luar," tutur Nadi.Dia mengaku SDGs lain yang disubmit mendapat nilai lumayan bagus. Tetapi, yang paling tinggi tiga SDGs unggulan itu."Target ke depan, yaitu mempertahankan posisi tahun ini bahkan meningkatkannya. Tahun depan kita berencana tambah jumlah SDGs, salah satunya Climate Action,” tutur dia.Adapun 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi acuan perankingan tersebut,yaitu:Nadi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, dosen, tendik, mahasiswa, alumni, stakeholder baik di dalam dan luar negeri yang mendukung pemeringkatan Unesa. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Unesa, pimpinan fakultas, pimpinan jurusan, hingga prodi, ketua lembaga, dan semua pihak."Atas kerja sama, kerja ikhlas, dan kerja cerdas kita selama akhirnya berbuah manis. Semoga tahun depan bisa kita tingkatkan,” kata dia.Baca: Pendaftar UTBK Unesa Bertambah 32,5%, Ini 10 Prodi Favorit