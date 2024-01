Pengertian Sitasi dan Contoh Penulisannya dalam Karya Tulis Ilmiah

Apa Itu Sitasi

Mengapa Sitasi Penting

Cara Menulis Sitasi yang Baik dan Benar



Daftar Pustaka diurutkan alfabetis berdasarkan Nama Belakang Penulis atau Judul apabila tidak ada penulis Nama depan penulis ditulis sebagai inisial Apabila ada penulis sama dalam daftar pustaka ditulis berurutan dari tahun yang paling lama. Bisa ditambahkan huruf a, b, c setelah tahun.

Nama penulis ditulis lengkap dengan nama belakang atau akhir dituliskan di depan. Tahun terbit diletakkan pada bagian akhir. Kutipan pada halaman cukup dengan menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Pada beberapa media tertentu dapat ditambahkan informasi jenis media dan format, misal cetak, online, web, dll. Pada sumber online cukup menampilkan tanggal bulan dan tahun diakses tanpa menyebutkan sumber online?nya.

Jakarta: Sitasi dalam penulisan karya tulis ilmiah merupakan hal yang mesti diperhatikan. Sitasi atau kutipan ini berguna untuk memverifikasi data yang didapat karya tulis dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki akuntabilitas.Sitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kutipan referensi dalam sebuah karya ilmiah ke tulisan lain yang diambil dari buku, makalah, atau sumber lain. Sitasi atau sitiran diperlukan dalam penulisan karya ilmiah baik itu jurnal, skripsi, maupun disertasi.Dalam penulisan karya ilmiah , sitasi merupakan hal penting. Dikutip dari Panduan Gaya Penulisan Sitiran Karya Ilmiah, Arif Surachman, sitasi penting karena ide/gagasan/argumen yang kita kutip merupakan mata uang bagi seorang akademisi.Selain itu, sitasi diperlukan untuk melakukan penelusuran terhadap perkembangan suatu ide atau teori.Bagi penulis sitasi ini memperkuat ide dalam tulisan yang disusun. Semantara bagi pembaca berguna untuk menyampaikan kepada pembaca dari mana sumber kalimat, ide dan fakta yang dituangkan pada karya tulis ilmiah.Sebelum mengetahui cara menulis sitasi yang benar, pertama perlu diketahui sumber dan gaya penulisan sitasi. Ini lantaran setiap gaya sitasi mempunyai cara penulisan yang berbeda.Sumber sitasi ini meliputi jurnal, buku, laporan, website, surat kabar, prosedur pengadilan, disertasi/tesis, dan publikasi pemerintah. Sedangkan untuk gaya sitasi ada dua gaya sitasi yang cukup populer, yakni APA style dan MLA style.APA (American Psychological Association) merupakan bentuk sitasi yang dikeluarkan oleh organisasi APA terutama untuk bidang psikologi dan sosial. Berikut ini gaya sitasi APA:Contoh penulisan APA Style:Pitanatri, P.D.S & I Nyoman Darma Putra. 2016. Wisata kuliner: Atribut baru destinasi ubud. Denpasar: JagatPress.MLA (Modern Language Association) adalah gaya sitasi yang diterbitkan MLA untuk sumber?sumber penelitian.Model MLA ini dirancang sangat sederhana untuk mempermudah penulis dalam pengkutipan. MLA banyak digunakan untuk penulisan dalam bidang bahasa Inggris dan humaniora.Ciri sitasi MLA Style:Contoh sitasi MLA Style:Eve, Martin Paul, and Joe Street. “The Silicon Valley Novel.” Literature & History, vol. 27, no. 1, May 2018, pp. 81-97, doi:10.1177/0306197318755680.