Nama Hari dalam Bahasa Inggris dan Contoh Penggunaannya

Nama-nama hari

1. Monday (Senin)

2. Tuesday (Selasa)

3. Wednesday (Rabu)

4. Thursday (Kamis)

5. Friday (Jumat)

6. Saturday (Sabtu)

7. Sunday (Minggu)

Contoh penggunaan nama-nama hari dalam percakapan

Jakarta: Nama hari merupakan materi dasar yang harus dihafal ketika belajar bahasa Inggris . Pasalnya, nama hari seringkali digunakan dalam percakapan sehari-hari.Menghafal nama-nama hari sejatinya tidak sulit karena setiap kata diakhiri -day. Sehingga, Sobat Medcom hanya perlu mengingat unsur depannya saja. Melansir laman Cakap, berikut pembahasan beserta contoh penggunaan dalam kalimat percakapan:Selain menghafal penulisannya, Sobat Medcom juga perlu mempelajari cara melafalkan nama hari yang benar. Simak penjelasannya di bawah ini.Dalam bahasa Inggris, hari Senin disebut dengan Monday. Pelafalan kata ini adalah /man-de/.Penulisan Monday biasanya disingkat menjadi Mon atau Mo. Kata ini berasal dari istilah Latin dies lunae yang berarti Moon’s Day.Hari Selasa dalam bahasa Inggris disebut dengan Tuesday. Kata ini dilafalkan seolah ada huruf ‘y’ di antara huruf ‘t’ dan ‘u’ yang diucapkan samar-samar. Sehingga, pelafalannya menjadi /t(y)uz-de/.Sama halnya dengan Monday, kata ini juga diambil dari istilah Latin Twi’s Day. Ini merupakan nama dewa dalam mitologi Nordik, yaitu Tyr.Dalam bahasa Inggris, hari Rabu disebut dengan Wednesday. Pelafalan kata yang satu ini berbeda dengan bentuk tulisannya—bukan diucapkan /wed-nes-de/, melainkan /wenz-de/.Asal-usul kata ini masih berasal dari mitologi dewa, lebih tepatnya dalam kepercayaan Jerman. Dewa tersebut adalah Wado, yang masih berhubungan dengan dewa Odin.Dalam bahasa Inggris, hari Kamis disebut dengan Thursday. Pengucapan kata ini adalah /therz-de/.Penamaan ini agak mirip dengan hari Selasa, sehingga pelafalannya harus benar-benar diperhatikan. Kemiripan ini rupanya karena kedua nama tersebut sama-sama berasal dari dewa dalam mitologi Nordik. Lebih tepatnya, Thursday diambil dari nama dewa Thor’s Day.Hari Jumat dalam bahasa Inggris disebut Friday yang dilafalkan dengan /frae-de/. Kata ini juga berasal dari dewa mitologi Nordik, yaitu day of Frigg.Sabtu atau Saturday adalah nama hari dalam bahasa Inggris yang biasanya dilafalkan dengan /sader-de/.Minggu atau Sundayadalah nama hari dalam bahasa Inggris yang biasanya diucapkan dengan /san-de/.Agar semakin familiar dengan istiliah-istilah di atas, Sobat Medcom bisa melatihnya dengan percakapan. Berikut contoh percakapan nama-nama hari dalam bahasa Inggris:: Lizzie, what day is it? (Lizzie, hari apa ini?): It’s Wednesday. What’s the matter? (Ini hari Rabu. Ada apa?): Nothing, I have an appointment with our customer on Friday. (Tidak, aku ada janji dengan pelanggan kita hari Jumat.): Oh, I’ll remind you tomorrow. (Oh, aku akan ingatkan kamu besok.): What about you? When will you meet our customer? (Bagaimana denganmu? Kapan kamu bertemu dengan pelanggan kita?): Supposed to be today but our customer requested to pending the meeting until Monday next week. (Seharusnya hari ini tapi pelanggan kita meminta untuk ditunda hingga hari Senin minggu depan.): So, you don’t have any schedule today? (Jadi, apakah kamu kosong hari ini?): Of course. Why? (Tentu. Kenapa?): Can you help me to make our presentation for this Saturday? (Bisakah kamu bantu saya membuat presentasi untuk hari Sabtu ini?): Yeah, sure. (Ya, bisa.)Itulah pembahasan mengenai nama-nama hari dalam bahasa Inggris beserta contoh penggunaannya dalam percakapan. Semoga bermanfaat, ya! (Baca: 12 Rumus Passive Voice, Kalimat Pasif dalam Bahasa Inggris