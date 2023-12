Bangga! ITS Bawa Pulang 20 Penghargaan di Ajang Pimnas ke-36

Advertisement

Jakarta: Institut Teknologi Sepuluh Nopember ( ITS ) meraih peringkat empat dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ( Pimnas ) ke-36 Tahun 2023. Kontingen berhasil membawa pulang 20 juara.Ketua Satuan Tugas PKM ITS 2023, Muhammad Syifa’ul Mufid, memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi seluruh kontingen. Syifa’ul mengatakan prestasi ini merupakan buah kerja keras, ketekunan, dan dedikasi yang telah diberikan secara optimal.“Meski di tengah keterbatasan waktu antara pengumuman dan laga final, kontingen ITS tetap berjaya memberikan hasil terbaik,” ujar dia melalui siaran pers, Jumat, 1 Desember 2023.Kontingen ITS meraih total 19 medali, rinciannya 4 medali emas, 10 medali perak, serta 5 medali perunggu dari sembilan kategori Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang dilombakan dan satu kategori penghargaan individu. ITS menurunkan 35 tim yang berlaga di babak final.Pada kategori poster, tim ITS berhasil 1 satu medali emas dan 3 medali perak. Torehan medali emas disumbangkan oleh tim PKM Kewirausahaan (PKM-K). Sedangkan, medali perak disumbangkan tim PKM Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH) dan tim PKM Riset Eksakta (PKM-RE).Selanjutnya, pada kategori presentasi, tim ITS berhasil mengamankan 3 medali emas, 7 medali perak, dan 5 medali perunggu. Raihan medali emas disumbangkan oleh tim PKM Video Gagasan Kreatif (PKM-VGK), PKM Karsa Cipta (PKM-KC), dan PKM-RE.Medali perak diraih oleh tim PKM-VGK, PKM-K, PKM-RSH, PKM-KC, dan PKM RE. Sedangkan raihan medali perunggu disabet oleh tim PKM Gagasan Futuristik Tertulis (PKM-GFT), PKM Karya Inovatif (PKM-KI), PKM-K, dan PKM-RE.Perwakilan ITS juga berhasil menyabet gelar individu Mahasiswa Bertalenta. Kategori terbaru pada ajang Pimnas bagi mahasiswa teraktif saat sesi penjurian ini diraih oleh Andry Prasetyo, mahasiswa Departemen Fisika ITS yang juga bagian dari PKM-KI.Syifa’ul berharap ITS dapat mencetak lebih banyak talenta juara yang akan mengantarkan ITS merebut kembali gelar juara umum di tahun berikutnya. Adapun, Pimnas ke-37 bakal dilangsungkan di Universitas Airlangga (Unair).Dosen Departemen Matematika ini berharap alokasi dana transportasi dapat dimaksimalkan untuk proses pembinaan. “Agar lebih siap dan matang untuk meraih gelar tertinggi,” ujar dia.