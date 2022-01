Mau Dapat Golden Ticket Despro ITS Jalur SNMPTN 2022? Berikut Ketentuannya

Tujuan jalur Golden Ticket

Jalur Prestasi Luar Biasa

Prestasi Nasional/ Internasional di bidang desain dan diselenggerakan oleh institusi yang terpercaya. Sudah menjadi influencer atau Youtuber (dengan memberikan tautan media sosial). Sudah menjadi wirausaha di bidang desain maupun bisnis kreatif (dibuktikan dengan profil usaha dan omset serta link akun bisnisnya).

Persyaratan umum

Memiliki NISN

Menyertakan copy rapor semester 1-5

Mencantumkan bukti prestasi akademik maupun non-akademik

Mencantumkan bukti prestasi Luar Biasa

Membuat uraian yang ditulis tangan berisi deskripsi diri dan alasan masuk despro

Surat pernyataan keaslian prestasi dan dokumen lain mengetahui kepala sekolah

Tidak buta warna, dan akan dilakukan cek kesehatan (tes buta warna) pada saat proses daftar ulang

Memilih Departemen Desain Produk, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya sebagai PTN pilihan 1 jalur pendaftaran SNMPTN 2022 atau pilihan 1 jalur SKMP (bagi pemenang yang tidak masuk kuota SMA/MA/SMK sederajat untuk mendaftar di SNMPTN).

Melampirkan bukti keikutsertaan ITS Fair ini lho ITS yang diselenggarakan pada 8-23 Januari 2022

Jadwal dan tata cara pendaftaran

Mendaftar di https://bit.ly/goldenticketDESPROITS mulai 14 - 28 Februari 2022 pukul 17.00

Mengunggah dokumen yang diminta

Peserta yang lolos seleksi wawancara diumumkan pada 8 Maret 2022

Tahap wawancara dilakukan pada 12 Maret 2022

Hasil akan diumumkan pada 22 Maret 2022

Jakarta: Kamu murid kelas 12 dan berminat kuliah di Desain Produk Industri (Despro) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ? Ada kabar baik nih, Despro ITS memberi kesempatan kepada calon mahasiswa mendapatkan Golden Ticket jalur SNMPTN 2022. Terdapat sejumlah syarat dalam jalur Golden Ticket Despro ITS yang pertama kali dibuka ini. Selain itu ada persyaratan khusus yang harus bagi siswa kelas 12 yakni mengikuti ITS Fair yang diselenggarakan pada 8-23 Januari mendatang.Kepala Departemen Desain Produk Industri ITS Bambang Tristiyono menuturkan penerimaan jalur Golden Ticket bertujuan untuk memberikan apresiasi khusus bagi siswa SMA/MA/SMK sederajat yang memenuhi persyaratan dan kriteria untuk diterima menjadi mahasiswa baru tahun 2022.“Hal ini juga sebagai bentuk rangkaian promosi Despro agar lebih dikenal masyarakat,” jelasnya seperti dikutip dari Kominfo Jatim, Rabu, 5 Januari 2022.(Golden Ticket Despro ITS Instagram @despro.its)Berikut ketentuan, syarat, dan jadwal pendaftaran Golden Ticket Despro ITS.Golden Ticket ini diperuntukkan untuk calon mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa. Berikut jenis-jenisnya seperti dilansir dari Instagram Despro ITS @despro.its :