QS Global MBA Rankings 2024, BINUS Business School Terbaik di Indonesia

Jakarta: BINUS Business School (BBS) berhasil masuk dalam pemeringkatan QS Global MBA yang diterbitkan di awal 2024. Menurut hasil penilaian tersebut, BINUS Business School tetap kokoh di peringkat pertama untuk program MBA di tingkat nasional.Keberhasilan ini menegaskan komitmen BBS terhadap visi dan misinya untuk terus memberdayakan calon pemimpin dan profesional bisnis yang dapat berkontribusi positif terhadap kemajuan masyarakat.Peringkat QS Global MBA adalah evaluasi yang dilakukan oleh Quacquarelli Symonds (QS), sebuah lembaga riset pendidikan yang terkenal, untuk menilai dan memeringkat program-program Master of Business Administration (MBA) di seluruh dunia. QS Global MBA Rankings memberikan gambaran tentang kualitas dan reputasi program MBA dari berbagai universitas dan sekolah bisnis.Penilaian ini dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk reputasi akademik, reputasi di kalangan pengusaha, rasio mahasiswa per dosen, keberagaman siswa, pengalaman kerja siswa, dan sejumlah faktor lainnya yang dianggap relevan dalam menilai kualitas program MBA.Peringkat QS Global MBA dapat membantu calon mahasiswa dalam mengambil keputusan yang lebih informasional ketika memilih program MBA yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan karir mereka.Dari hasil peringkat QS Global MBA Rankings 2024 menunjukkan pencapaian BINUS Business School, yang kini menempati rentang posisi ke-201 hingga 250 dalam skala global atau Global MBA. Dengan peringkat ini, BINUS Business School berhasil masuk dalam daftar 250 program MBA terbaik di dunia versi QS.Pada tingkat Asia, BINUS Business School kini berada di posisi ke-36, mengalami kenaikan satu peringkat dibandingkan dengan prestasi pada QS Global MBA Rankings 2023 yang sebelumnya berada di posisi ke-37.Lebih lanjut, jika dibandingkan secara nasional, BINUS Business School menempati posisi puncak sebagai program MBA (Master of Business Administration) terbaik di Indonesia. Peringkat ini diperoleh melalui perbandingan dengan 315 program magister bisnis global, termasuk 48 perguruan tinggi di Asia.Keberhasilan BINUS Business School dalam mempertahankan posisi yang tinggi menunjukkan daya saing yang kuat dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya. Prestasi BINUS Business School di tingkat Indonesia semakin memperkuat reputasi pendidikannya, terutama karena ini adalah ketiga kalinya BBS meraih posisi teratas.Keistimewaan ini semakin terasa mengingat bahwa QS Global MBA, dalam penilaiannya yang komprehensif dari tahun ke tahun, selalu mempertimbangkan berbagai faktor. Dalam penilaian QS Global MBA, beberapa elemen menjadi fokus, seperti tingkat penerimaan lulusan sebagai tenaga kerja, keberagaman lingkungan kampus, dan kontribusi penelitian akademis dari alumni.Ketiga aspek utama ini mencerminkan sebuah institusi pendidikan mampu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi penelitian dan pengembangan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di dunia industri.BINUS Business School menyadari, pencapaian terbaru mereka dalam peringkat QS Global MBA Rankings 2024, baik secara global, regional, maupun nasional, tidak akan tercapai tanpa kontribusi yang signifikan dari para staf akademik."Dalam melaksanakan kurikulum yang telah dirancang secara komprehensif, peran penting diberikan kepada tenaga pengajar, termasuk para dosen, yang bertugas untuk mewariskan pengetahuan dan pengalaman mereka kepada para mahasiswa," kata Dekan BINUS Business School Master Program, Rini Setiowati dalam siaran persnya di Jakarta, Minggu, 14 Januari 2024.Dengan demikian, mahasiswa dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari mereka, memberikan dampak nyata bagi masyarakat, dan secara keseluruhan memperkuat bukti kualitas perguruan tinggi.“Semua ini adalah berkat dukungan dan kerja keras berbagai pihak terhadap BINUS Business School dalam menyelenggarakan pendidikan bisnis terbaik di Indonesia. Kami berharap, pencapaian ini dapat memberikan kontribusi yang lebih lagi di bidang pendidikan bisnis, melalui membina dan memberdayakan masyarakat untuk negeri kita tercinta, Indonesia," kata Rini.Prestasi membanggakan yang berhasil diraih oleh BINUS Business School tidak hanya menjadi suatu catatan sejarah bagi sekolah bisnis terkemuka di Indonesia ini, tetapi juga mencerminkan pencapaian yang luar biasa. Dengan mempertahankan posisinya di rentang peringkat 201-250 dalam daftar 250 Program MBA Terbaik di Dunia versi QS Global MBA 2024, BINUS Business School berhasil mengangkat posisinya menjadi peringkat 36 di wilayah Asia.Selain itu, prestasi ini menandai posisi puncak BINUS Business School sebagai program MBA terkemuka di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut, sejak tahun 2021. Keberhasilan ini tidak terlepas dari konsistensi BINUS Business School dalam memegang teguh visi dan misinya, yaitu memberdayakan masyarakat melalui tenaga pengajar profesional dan kurikulum yang komprehensif, yang terus disesuaikan dengan perkembangan zaman.