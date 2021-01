Vokasi Kini Lewat LTMPT? Jangan Bingung, Begini Mekanisme Seleksinya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penerimaan mahasiswa baru fakultas vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tahun ini resmi dikelola oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT). ITS menilai kebijakan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas input mahasiswa baru di vokasi ITS.Dekan Fakultas Vokasi ITS, Muhammad Sigit Darmawan menilai, kebijakan yang baru diterapkan tahun ini merupakan terobosan positif bagi kemajuan pendidikan vokasi di perguruan tinggi. Kebijakan ini merupakan bentuk kesetaraan yang nyata antara Pendidikan Akademik dan Vokasi.Melihat selama ini, seleksi masuk Pendidikan Vokasi pada umumnya dilakukan terpisah, bahkan dilakukan setelah seleksi Pendidikan Akademik. Kebijakan lama, kata Sigit berpotensi menyebabkan mayoritas calon mahasiswa memilih vokasi karena terpaksa atau vokasi menjadi pilihan terakhirnya, bukan karena kesadaran sedari awal.“Maka, penyelenggaraan seleksi secara bersamaan ini menjadikan para peserta harus sudah memutuskan pilihan sesuai passion-nya (sejak awal) dan bukan karena keterpaksaan,” kata Sigit, Selasa, 19 Januari 2021.Baca juga: 8 Prodi di Vokasi ITS Kini Bisa Dipiliih Lewat SNMPTN dan SBMPTN Guru Besar Teknik Infrastruktur Sipil ITS ini juga menilai, secara tidak langsung sistem baru ini akan berdampak pada meningkatnya kualitas calon mahasiswa vokasi dibandingkan dengan sistem seleksi sebelumnya.“Di samping itu, skema SNMPTN dan SBMPTN tersebut memberikan kemungkinan bagi FV ITS untuk mendapatkan calon mahasiswa dari seluruh Indonesia yang mana agak sulit dilakukan bila memakai skema lama,” ungkapnya.Meminimalisasi kebingungan akan perubahan mekanisme seleksi ini, Sigit menyampaikan, sebenarnya kriteria penerimaan dengan skema Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Kemitraan dan Mandiri (SKM) ini tidak akan berbeda jauh dengan kriteria yang digunakan melalui sistem penerimaan program Vokasi pada tahun 2020 lalu.