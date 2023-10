Pertemuan SEAMEO CECCEP Bahas Strategi Majukan PAUD di Asia Tenggara

Advertisement

(REN)

Jakarta: SEAMEO Center for Early Childhood Care and Education (CECCEP) menggelar pertemuan Dewan Pembina ke-6. Pertemuan mewadahi berbagai inisiatif dan gagasan mendatang terkait dengan layanan dan pendidikan anak usia dini ( PAUD ) di kawasan Asia Tenggara Direktur SEAMEO CECCEP, Vina Andriany, mengatakan di Indonesia kerja sama SEAMEO CECCEP dengan berbagai mitra, seperti universitas, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya sangat krusial dalam implementasi program-program SEAMEO CECCEP."Praktik baik yang dihasilkan dari kerja sama dapat menjadi dasar yang kokoh untuk pengembangan dan implementasi lebih lanjut di masa depan. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi upaya perluasan dan peningkatan inisiatif PAUD di wilayah tersebut," ujar Vina dalam keterangan tertulis, Rabu, 11 Oktober 2023.Vina menuturkan Dewan Pembina merupakan pengambil keputusan utama yang mengarahkan upaya SEAMEO CECCEP dalam hal penelitian, pengembangan kapasitas, advokasi, dan kemitraan terkait pendidikan anak usia dini dan parenting. Pertemuan dihadiri sejumlah anggota Dewan Pembina SEAMEO CECCE.Antara lain Komalasari dari Indonesia, Park Kosal dari Kamboja, Shiphaphone Manivanh dari Laos, Alma Ruby C. Torio dari Filipina, dan Wongdusn Suwansiri dari Thailand. Selain itu, hadir pula Oman sebagai perwakilan dari Malaysia dan Kamaleswaran Jayarajah sebagai perwakilan dari Sekretariat SEAMEO.Perwakilan Sekretariat SEAMEO, Kamaleswaran Jayarajah, mengapresiasi momentum pertemuan kali ini. Keberhasilan kolaborasi antara SEAMEO dan Sekretariat ASEAN dalam penyelenggaraan Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education pada Juli 2023, menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam memajukan pendidikan anak usia dini di kawasan Asia Tenggara."Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan kerja sama yang solid, namun juga menciptakan landasan kokoh untuk inovasi dan peningkatan kualitas pendidikan di masa mendatang," ucap Kamaleswaran.Anggota Dewan Pembina dari Indonesia, sekaligus perwakilan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Komalasari, menyampaikan pertemuan ini merupakan kesempatan luar biasa bagi anggota Dewan Pembina SEAMEO CECCEP dari seluruh wilayah untuk berkolaborasi dan menyumbangkan pemikiran serta energi demi memajukan pendidikan anak usia dini yang berkualitas."Momen ini merupakan langkah besar untuk membina keharmonisan antara Sekretariat SEAMEO dan Sekretariat ASEAN, serta menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam mempromosikan layanan dan pendidikan anak usia dini," ungkap Komalasari.Dia juga mengapresiasi dewan pembina atas dukungan mereka dalam kegiatan Southeast Asian Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education di Jakarta. Kegiatan itu menghasilkan deklarasi pemimpin Asia Tenggara tentang layanan dan pendidikan anak usia dini.Vina berharap pertemuan ini dapat menghasilkan kontribusi substansial bagi pertumbuhan layanan dan pendidikan anak usia dini di Asia Tenggara. Tujuan utamanya adalah pencapaian layanan dan pendidikan anak usia dini yang universal."Tugas ini menuntut dedikasi dan tindakan kolektif dan kami berkomitmen untuk mewujudkan tujuan ini bersama-sama," tutur dia.SEAMEO Center for Early Childhood Care and Education (CECCEP) menggelar Pertemuan Dewan Pembina (Governing Board Meeting) ke-6 dan Annual Early Childhood Education and Parenting Regional Forum on Holistic Integrated ECCE and A Follow Up Plan for ASEAN Declaration on ECCE di Bali pada 10–11 Oktober 2023. Pertemuan ditutup dengan semangat menciptakan dampak positif dan berkelanjutan pada pendidikan di kawasan tersebut.