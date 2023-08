Bosan Pakai kata 'Very' dalam Bahasa Inggris? Yuk Coba Pilihan Kata Penggantinya

20 pengganti kata very:

Very dirty: Filthy Very clean: Spotless Very small: Tiny Very big: Huge Very cold: Freezing Very hot: Boiling Very angry: Furious Very happy: Overjoyed Very bad: Awful Very good: Amazing Very boring: Tedious Very funny: Hilarious Very scared: Terrrified Very beautiful: Exquisite Very dirty: Squalid Very clever: Brilliant Very tired: Exhausted Very wet: Soaked Very fast: Quick Very loved: Adored.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Mengungkapkan kata 'sangat' dalam bahasa Inggris biasa menggunakan kata very. Misalnya, very tired, very funny, dan lainnya.Kalau kalian sudah bosan menggunakan kata very, ada banyak pilihan pengganti katanya lho. Mengucapkan kata-kata ini juga berarti kalian sudah semakin ekspert dalam bahasa Inggris.Nah, berikut ini 20 pengganti kata very yang bisa kalian coba:Nah itulah 20 pilihan pengganti kata very yang bisa mulai kalian terapkan. Semoga informasi ini bermanfaat yaa.