Rekomendasi Liburan Buat Anak: Yuk Ikut English For Holiday UNY

(REN)

Jakarta: Libur kenaikan kelas bagi anak sekolah segera tiba. Orang tua yang ingin mengajak anaknya liburan tak perlu bingung.Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ) menawarkan kegiatan berbeda dalam mengisi liburan sekolah, yaitu program English For Holiday (EFH). Tahun ini, EFH mengangkat tema Intercultural Community.“Program EFH 2023 menawarkan aktivitas dan lingkungan bernuansa Bahasa Inggris yang dipadukan dengan keceriaan dan kebersamaan bagi peserta,” beber Ketua Panitia Ihtiara Fitrianingsih dikutip dari laman uny.ac.id, Jumat, 26 Mei 2023.EFH merupakan salah satu program tahunan yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa, Seni dan Budaya Universitas Negeri Yogyakarta. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat umum khususnya anak-anak dan remaja yang memiliki antusias dan ketertarikan terhadap Bahasa Inggris.Kegiatan ini juga bisa mengasah talenta mereka dalam berbahasa Inggris. Dosen Pendidikan Bahasa Inggris tersebut mengatakan tujuan EFH untuk meningkatkan motivasi belajar Bahasa Inggris melalui pengalaman menyenangkan dengan mengintegrasikan lagu, permainan, cerita yang diwujudkan dalam kegiatan seru bagi seluruh peserta.Selain itu, juga dapat meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris mencakup empat keterampilan bahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis sekaligus meningkatkan kemampuan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi antar budaya.Sekretaris kegiatan Anis Firdatul Rochma mengungkapkan EFH akan berlangsung setiap Senin-Jumat pada 26 Juni–7 Juli 2023 pukul 08.00–12.00 WIB di Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, Karangmalang, Sleman. Anis mengatakan pihaknya sengaja memilih waktu di siang hari agar peserta merasa seperti aktivitas mereka sehari-hari yaitu sekolah.Perbedaannya, kata dia, EFH tidak hanya pembelajaran di kelas namun juga ada aktivitas outdoor yang jauh lebih menyenangkan. Dia menyebut kegiatan yang akan diikuti peserta cukup menarik, di antaranya classroom activity, grand campus tour, culinary day, serta fun games around the World. PAnis menjelaskan pada classroom activity peserta akan mengikuti pembelajaran di dalam kelas bersama teachers. Dia menyebut mereka yang akan mengajar merupakan mahasiswa semester akhir yang mengambil konsentrasi English for Children (EFC) pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Yogyakarta.Kemudian, grand campus tour merupakan agenda keliling area UNY yang disertai dengan kegiatan pembelajaran Bahasa Inggris bagi peserta. Kegiatan pembelajaran meliputi observasi, wawancara, dan outdoor games.Sementara itu, di culinary day peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mewakili berbagai negara berbeda dan membuat makanan sesuai dengan makanan khas negara yang diwakili. Peserta juga diperbolehkan mengunjungi kelompok lain untuk saling mencicipi setiap makanan.Sedangkan, fun games around the world di area terbuka Fakultas Bahasa Seni dan Budaya terdiri dari tiga games yang disesuaikan setiap kategori dan dua games yang suitable untuk semua kategori. Seluruh kegiatan fun games around the world akan dilaksanakan selama 3 jam.Peserta akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk memudahkan distribusi tools dan pengondisian game. Setiap kelompok akan didampingi oleh pendamping. EFH dapat diikuti siswa berusia 4 hingga 18 tahun, jenjang pra sekolah hingga SMA/SMK.Peserta EFH tidak hanya diajari Bahasa Inggris di kelas namun juga diberi kesempatan mempraktikkannya di sekitar UNY bersamaan dengan agenda grand campus tour. Peserta juga diajak berkeliling UNY mengeksplorasi fasilitas yang ada, seperti Museum Pendidikan Indonesia, Taman Olahraga Masyarakat, Kembara UNY, dan sebagainya.Salah satu orang tua peserta EFH 2022, Laily Amin Fajariyah, mengatakan anaknya senang mengikuti EFH karena mulai tertarik belajar dan penasaran dengan Bahasa Inggris. “Anak saya sangat senang karena bertemu banyak teman baru dan acaranya seru,” kata Laily.Bahkan, saking terkesannya ketika ditawari ada EFH dia langsung minta didaftarkan, bahkan sudah janjian dengan teman-temannya untuk mendaftar EFH 2023. Laily merupakan guru SMPN 5 Panggang Gunungkidul yang bersuamikan orang Korea. Nama anaknya Kim Do Hyeong. Sekarang, Laily sedang menempuh S3 di Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana UNY.