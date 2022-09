Karier Cemerlang Menanti, 9 Perempuan Indonesia Rampungkan Beasiswa Girls In Tech

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut 9 Mahasiswi Indonesia Girls in Tech Scholarship Terpilih 2022:

Kelas Product Management:

Rihlah Nahdhiyah Bilkis - Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Hastia Fathsyadira - Universitas Kristen Maranatha Fikui Siami - Universitas Indonesia Melania Trinanda Adelia Dewi - Universitas Padjadjaran

Kelas Data Analytics:

Hasna Nisrina Sumayyah - Universitas Indonesia Andrea Vicalina - Universitas Sumatera Utara Nadya Yasmin Dicky - Institut Teknologi Bandung Firda Ellysa - Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Riza Isna Khoirun Nisa - Universitas Negeri Yogyakarta

(CEU)

Jakarta: Setelah lima pekan mengikuti kursus beasiswa intensif, sebanyak 9 penerima penghargaan dari Girls in Tech Scholarship sekarang siap untuk memulai program magang mereka. Girls in Tech Scholarship 2022 adalah program gelombang kedua yang didanai penuh oleh Education New Zealand dalam kolaborasi bersama Remote Skills Academy dan Code Avengers.Ini merupakan sebuah perusahaan edtech yang berbasis di Hamilton yang berfokus pada pembelajaran digital sebagai mitra program. Selama program beasiswa, setiap penerima penghargaan mendapatkan lima minggu pelatihan dalam Product Management atau Data Analytics, sesi mentoring, dan mempresentasikan proyek akhir mereka dalam serial TECHTalk kepada publik.Kelulusan telah diselenggarakan pada 10 September, 2022. “Selalu ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari dalam dunia teknologi. Kita perlu panutan dalam teknologi untuk mementori wanita, membantu mereka untuk belajar hal baru, percaya akan diri mereka sendiri, dan maju ke depan, terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi. Tujuan kami adalah untuk mendukung lebih banyak wanita untuk mengambil langkah ke sektor teknologi atau terus mengembangkan sebuah karier yang berguna dalam industri ini," kata Ben Burrowes dari Education New Zealand, dalam siaran persnya, Rabu, 21 September 2022.Head of Austrasian Distribution of Code Avengers, Steve Budd menambahkan, Code Avengers bangga dapat bermitra dengan Education New Zealand dan Girls in Tech untuk mendukung inisiatif luar biasa ini "Literasi digital menjadi semakin penting di pasar kerja global dan mampu memberikan kesempatan bagi para siswa yang luar biasa ini untuk memulai karier mereka adalah suatu kehormatan besar. Kami berharap yang terbaik untuk semua penerima penghargaan dalam masa magang mereka dan berharap dapat melihat ke mana karir akan membawa mereka," terang Budd.Budd mengatakan senang untuk mengumumkan bahwa penerima penghargaan beasiswa Girls in Tech telah menyelesaikan program lima minggu mereka dan sekarang akan mengikuti seleksi program magang dengan Qasir. Melalui beasiswa ini, pihaknya memberikan para calon murid dengan kemampuan-kemampuan teknis maupun non-teknis yang mereka butuhkan, dan mencocokkan mereka dengan rekan startup kami untuk mendapatkan pengalaman nyata dalam bekerja untuk perusahaan-perusahaan teknologi."Ini merupakan tahun kedua kami menyelenggarakan program ini, dan kami bertujuan untuk membantu menyelesaikan tantangan kesenjangan bakat dalam lingkup teknologi Indonesia,” jelas Nafinia Putra, Co-Managing Director dari Girls in Tech Indonesia.Tahun ini, Beasiswa Girls in Tech bekerja sama dengan Qasir, Startup B2B SaaS yang melayani MSMEs di Indonesia, untuk menyediakan para penerima anugerah terbaik sebuah program magang berbayar selama tiga bulan. “Senang bertemu dengan para penerima anugerah dari GIT Scholarship dalam kelas Product Management. Antusiasme mereka untuk belajar sangat tinggi, dan ide-ide yang keluar juga sangat keren, saya pun banyak belajar dari mereka. Terima kasih untuk menerima saya, GIT!” Ujar Melisa Antonius - Design Manager di Qasir.Selama program beasiswa Girls in Tech, penerima penghargaan dilatih tidak hanya dengan pengetahuan mendasar dalam kelas pilihan mereka: Product Management atau Data Analytics. Para penerima penghargaan juga diberikan uji kasus dan project akhir untuk menunjukan pemahaman mereka setelah kelas beasiswa."Para awardees berhasil beradaptasi dengan mudah terhadap tools yang digunakan saat bootcamp dan mereka memiliki antusisme yang tinggi saat belajar serta bekerja keras."Pengajar Remote Skills Academy, Ahmad Sony Alfathani berharap para penerima penghargaan dapat lanjut sebagai data analyst atau para professional product management di masa mendatang.” tambah Muhammad Fachrizal, Pengajar Remote Skills Academy.