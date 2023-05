2 Pelajar SMAN 8 Jakarta Raih Asia World Model PBB

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Apa itu AWMUN?

UNICEF “Advancing the Transformation of Technology for Education Development”, UNESCO "Achieving A Global Diversity: Preserving The Characteristics of Different Cultural Identities”, dan WHO "Enhancing The Integration of Public Health and Medical System in Underdeveloped Countries”.

Delegasi SMAN 8 Jakarta yang dikirim ke AWMUN di Bangkok, Thailand. Foto: Dok SMAN 8 Jakarta

Jakarta: Dua pelajar SMA Negeri (SMAN) 8 Jakarta berhasil meraih penghargaan internasional dalam kegiatan Asia World Model Perserikatan Bangsa-Bangsa (AWMUN). Ajang ini diselenggarakan di Bangkok, Thailand, pada 27 hingga 30 Mei 2023.Penghargaan yang berhasil diraih adalah Most Outstanding Delegate of UNICEF yang diberikan kepada Palupi Esfandiany, siswa kelas XI IPS. Satu penghargaan lagi untuk kategori Best Verbal Commendation of WHO yang diberikan kepada Keisha Rochelline Simorangkir (kelas XI MIPA B).Tim SMAN 8 Jakarta juga meraih Best Performances untuk Cultural Performances.Keisha mengaku belajar lebih banyak mengenai isu global selama mengikuti ajang AWMUN ini. Dia didorong untuk membaca riset, strategi kebijakan, hingga artikel tentang negara yang direpresentasikan."Di situ kemampuan berpikir kritis kami diuji. Kami mengolah bacaan dan bekerja sama dengan delegasi yang lain untuk mencapai sebuah solusi yang menguntungkan banyak pihak," kata Keisha melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 31 Mei 2023.Palupi mengatakan ajang AWMUN membuka kesempatannya untuk memperluas jaringan. Bertukar pandangan dengan teman dari latar belakang yang berbeda."saya juga didorong mempraktikkan kemampuan bahasa Inggris untuk berdiskusi," kata dia.Wakil Kepala Sekolah SMAN 8 Jakarta, Gatot Handoko, yang ikut mendampingi delegasi mengatakan kompetisi AWMUN V yang dilaksanakan secara offline dapat menjadi platform, khususnya bagi para calon pemimpin muda dari berbagai dunia."Mereka berkumpul dengan tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan keterampilan dalam kepemimpinan, negosiasi, dan diplomasi," kata Gatot.Asia World Model United Nations (AWMUN) adalah Konferensi Model yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ajang ini dihadiri oleh para pemimpin muda berasal dari seluruh dunia.Mereka berusia antara 16 hingga 25 tahun. Setiap peserta disebut sebagai delegasi. Mereka ditugaskan suatu negara untuk mewakili salah satu dari banyak komite PBB dengan topik yang telah ditentukan sebelumnya untuk diperdebatkan.Pada kompetisi tersebut, setiap peserta berkesempatan belajar berdiplomasi melalui simulasi pertemuan berbagai council PBB. Mereka ditantang menyampaikan pandangan negaranya mengenai isu yang dibahas di council tersebut.AWMUN V mengambil tema The Changing Global Order: Tacling Challenges Through Harmony. Konferensi berfokus mengatasi masalah pada kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan global.Kompetisi AWMUN V diikuti 227 delegasi yang berasal lebih dari 30 negara. Terdapat 3 council PBB yang membahas topik isu-isu spesifik, yaitu:Di samping itu terdapat 57 delegasi yang berasal dari 9 sekolah dan universitas ternama. Terdiri atas Jepang, Tiongkok, Uganda, Filipina, Amerika Serikat, Indonesia, Kanada, dan Malaysia.Selain 2 siswa peraih penghargaan tadi, SMA Negeri 8 Jakarta juga mengirimkan delegasi sebanyak 13 orang lainnya. Mereka adalah Shafeed Einar Rasheed (XI MIPA A), Andita Widyadhana Veasna Mahdi (XI MIPA B), Astri Lia Khairunisa (XI MIPA C), Bunga Cinta Dewanto (XI MIPA C), Nathania Aurelia Nadine Rea (XI MIPA C), Rayendra Abhistaraffi Aufarassya Zaidan (XI MIPA D), Aileen Nafisa Faustine Fahrudha (XI MIPA E), Nayla Amalia AL Bone (XI MIPA F), Rafevfa Dea Putri Ramadhani (XI MIPA F), Freya Alysha Setiawan (XI MIPA F), Dirga Prawira Dharmalaksana Hutagalung (XI MIPA G), Kavka Putra Ekarava (XI MIPA H), dan Naura Lupita Maulidya Untara (XI MIPA H). Mereka didampingi dua orang guru, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Gatot Handoko dan Staf Humas Fakhrizal Arsi.