Beasiswa S2 The Lee Kuan Yew School of Public Policy, Ini Link Pendaftarannya

Jakarta: The Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura menawarkan beasiswa S2 English Master’s Degree Programme untuk pelajar Indonesia. Ada tiga jenis beasiswa yang ditawarkan."Yaitu One-year Master in Public Administration (MPA), Two-year Master in Public Policy (MPP) dan Two-year Master in International Affairs (MIA)," tulis laman dikti.kemdikbud.go.id, dikutip Rabu 14 Desember 2022.Penawaran ini dilakukan The Lee Kuan Yew School of Public Policy melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ( Kemendikbudristek ). Adapun penawaran itu tertuang dalam surat Ditjen Dikti Nomor: 5221/E4/DT.04.02/2022 tanggal 24 November 2022.Surat tersebut ditandatangani Direktur Sumber Daya, Mohammad Sofwan Effendi. Surat juga ditujukan kepada pemimpin Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek, dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I sampai dengan XVI.Disebutkan dalam surat tersebut tawaran beasiswa itu menindaklanjuti surat dari Coordinating Head Of Regions Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura pada 14 November 2022. The Lee Kuan Yew School of Public Policy memberikan kesempatan kepada Kemendikbudristek untuk menominasikan kandidat peserta program gelar magister dari The Lee Kuan Yew School of Public Policy.Pendaftaran beasiswa tersebut kini telah dibuka. Adapun batas waktu pendaftaran adalah 15 Desember 2022 untuk beasiswa program MIA dan MPP. "Sedangkan untuk program beasiswa MP batas waktu pendaftaran 31 Desember 2022," tutup surat tersebut.Peminat bisa langsung melakukan pendaftaran. Informasi lengkap mengenai beasiswa dapat dilihat di laman https://dikti.kemdikbud.go.id/pengumuman/penawaran-english-masters-degree-programme-of-the-lee-kuan-yew-school-of-public-policy/