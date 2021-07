Keren! Amikom Peringkat 33 Dunia dalam World’s Universities with Real Impact

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Universitas Amikom Yogyakarta meraih pengakuan internasional dari World’s Universities with Real Impact (WURI), yaitu menempati peringkat 33 dunia untuk kategori Industrial Application.Universitas Amikom Yogyakarta, melalui Badan usahanya, PT MSV Sinema (MSV Studio), dinilai oleh juri WURI 2021 memenuhi tiga kriteria penilaian, yaitu seberapa inovatif hal tersebut, apakah inovasi tersebut bisa diimplementasikan ke dalam hasil nyata, dan seberapa luas dan intensifnya dampak dari produk yang dihasilkan oleh inovasi tersebut.Untuk bidang Industrial Application, penerapan di dunia industri akan memiliki nilai lebih daripada hanya sekadar riset dan pembelajaran dengan metode tradisional.Atas prestasi yang membanggakan tersebut, Rektor Universitas Amikom Yogyakarta Prof, Dr. M. Suyanto, MM mengungkapkan rasa bangga dan bersyukur."Universitas Amikom Yogyakarta menjadi satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang masuk di peringkat 50 teratas dunia. Dengan demikian otomatis di Indonesia menjadi nomor satu untuk kategori industrial application," ucap Prof. Suyanto pada konferensi pers virtual, Selasa, 27 Juli 2021.Sebagai informasi, WURI atau World’s Universities with Real Impact merupakan sebuah sistem peringkat universitas internasional yang menilai perguruan tinggi dari kontribusi nyata terhadap masyarakat luas, khususnya pada pendekatan kreatif dan inovatif di bidang penelitian dan inovasi.Terdapat lima kategori pada WURI 2021, yaitu Industrial Application, Entrepreneurial Spirit, Ethical Value, Student Mobility and Openness, dan Crisis Management.Pengumuman Ranking WURI 2021 telah ditayangkan secara daring melalui video conference pada 10 Juni.Universitas Amikom Yogyakarta memang memiliki sederet prestasi membanggakan. Mereka juga terlibat dalam kerja sama produksi film Where is Anne Frank?Film yang menceritakan kisah Anne Frank ini menggunakan gaya animasi yang hidup, dengan menggunakan 159 ribu gambar yang dibuat di 15 negara.Where is Anne Frank? berhasil masuk Cannes Film Festival 2021 dalam kategori Out of Competition bersama beberapa film lainnya, yaitu From Africa With Love karya Nicolas Bedos, Peaceful karya Emmanuelle Bercot dari Perancis.(ROS)