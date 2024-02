Perempuan Merapat, Ada Beasiswa dari Google Buat Kamu yang Mau Kejar Gelar Ilmu Komputer Nih

Syarat pendaftar

Terdaftar sebagai mahasiswa penuh waktu dalam program Sarjana di universitas atau perguruan tinggi terakreditasi untuk Tahun Akademik 2023-2024 Berniat untuk mendaftar atau diterima sebagai mahasiswa penuh waktu dalam program Sarjana di universitas terakreditasi di Eropa, Timur Tengah atau Afrika untuk Tahun Akademik 2024-2025 Mempelajari ilmu komputer, teknik komputer, atau bidang teknis yang terkait erat Tunjukkan catatan akademis yang kuat Memberikan contoh kepemimpinan dan menunjukkan semangat untuk meningkatkan keterwakilan kelompok yang kurang terwakili dalam ilmu dan teknologi komputer

Syarat dokumen

Informasi latar belakang umum (misalnya informasi kontak dan rincian tentang universitas Anda saat ini dan yang dituju) Resume/CV Transkrip akademik dari institusi Anda saat ini Jawaban atas pertanyaan esai jawaban singkat

Esai



Ceritakan saat Anda menghadapi masalah kompleks tanpa jalan keluar yang jelas. Jelaskan langkah-langkah yang Anda ambil untuk mendapatkan solusi secara rinci. Sumber daya dan solusi apa yang Anda pertimbangkan? Apa yang Anda pelajari dari pengalaman ini? Ingatlah bahwa ini bisa menjadi masalah yang Anda hadapi di sekolah, tempat kerja, kegiatan ekstrakurikuler, atau di rumah Dari pengalaman pribadi Anda, jelaskan hambatan yang menghalangi akses yang adil terhadap bidang teknologi. Menurut Anda apa yang menjadi akar permasalahannya? Tindakan apa yang telah Anda ambil untuk mengatasi ketidakadilan ini dan tindakan apa yang Anda rencanakan? Harap fokuskan setidaknya setengah dari tanggapan Anda pada tindakan yang telah Anda ambil. Ingatlah bahwa dampak dapat terjadi dalam berbagai cara dan pada skala yang berbeda-beda

Salinan PDF resume Anda (jika ada, harap sertakan posisi kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan upaya keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di resume Anda) Salinan PDF transkrip Anda saat ini atau terbaru (tidak resmi dapat diterima).

Jakarta: Google memberikan kesempatan kepada perempuan di seluruh dunia untuk mengejar gelar Ilmu Komputer unggul dalam bidang teknologi. Google bakal memberikan beasiswa melalui The Generation Google Scholarship: for women in computer science.Siswa terpilih akan menerima beasiswa 7,000 EUR untuk Tahun Akademik 2024-2025 di Institute of International Education (IIE). Beasiswa diberikan berdasarkan kekuatan komitmen masing-masing kandidat terhadap keberagaman, kesetaraan, dan inklusi, kepemimpinan yang ditunjukkan, dan kinerja akademik.Buat kalian yang tertarik, simak yuk informasi lengkapnya dikutip dari akun buildyourfuture.withgoogle.com:Pelamar mesti mendaftar online dengan menyertakan dokumen berikut:Pelamar mesti menjawab dua pertanyaan singkat di bawah ini. Pertanyaan dimaksudkan untuk menilai keterampilan pemecahan masalah dan komitmen Anda terhadap keberagaman, kesetaraan, dan inklusi.Setiap tanggapan terhadap dua pertanyaan di bawah harus terdiri dari 500 kata atau kurang. Berikut pertanyaannya:Sebelum memulai melamar, siapkan hal-hal berikut ini untuk diunggah:Itulah informasi seputar The Generation Google Scholarship. Buat kalian yang tertarik, yuk siapkan diri kamu.