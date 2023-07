Bocoran Biaya Kuliah di 5 Kampus Top Inggris, Cambridge hingga Oxford University

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tokoh Dunia

Masa Studi yang Lebih Singkat

Biaya Kuliah di 5 Kampus Top di Inggris

1. Oxford University

S1: Rp1,1 miliar-Rp1,6 miliar/tahun

S2: Sekitar Rp900 juta-Rp1,5 miliar/tahun

2. Cambridge University

3. Imperial College London

4. University College London

5. Universitas Edinburgh

Biaya Sebelum Kuliah di Inggris

Biaya visa untuk pelajar di Inggris Biaya asuransi kesehatan mahasiswa Biaya sertifikasi bahasa Inggris Biaya pesawat pulang-pergi ke Inggris

Berikut Rincian Biaya Hidup saat di Inggris:

Biaya Akomodasi seperti:

Asrama khusus mahasiswa internasional Rp7 juta-14 juta/bulan Apartemen dalam kota: Rp20-40 juta/bulan Apartemen di luar kota besar: Rp11-25 juta/bulan Biaya transportasi, estimasi sekitar 30 poundsterling/bulan dengan total sekitar 400 poundsterling per tahun atau Rp7,5 juta per tahunnya Biaya Studi dan lain-lain Rp 10 juta-Rp20 juta per bulannya atau berkisar di angka Rp120 juta hingga Rp250 jutaan Sehingga total biaya di luar urusan kuliah antara Rp880,5 juta-Rp1,42 miliar.

(CEU)

Jakarta: Banyak pelajar Indonesia yang memiliki mimpi untuk melanjutkan kuliah di luar negeri, utamanya Inggris. Namun apakah Sobat Medcom tahu, berapa sih biaya yang harus disiapkan ketika kuliah di negara yang mendapat julukan The Land of Hope and Glory ini.United Kingdom atau Inggris Raya merupakan salah satu negara tujuan studi favorit pelajar Indonesia. Banyak alasan yang membuat banyak pelajar di Tanah Air menggantungkan harapan untuk dapat kuliah di Inggris Di antaranya adalah ketika Sobat Medcom kuliah dan lulus dari perguruan tinggi di Inggris akan mendapat gelar akademis yang tidak hanya diakui, namun juga dihormati secara internasional. Wajar saja, karena perguruan tinggi di Inggris menawarkan kualitas pendidikan yang sangat baik, dibuktikan dengan banyaknya kampus yang masuk dalam pemeringkatan kampus terbaik dunia.Perguruan tinggi di Inggris juga dikenal dengan kampus-kampus risetnya. Bahkan makalah yang dihasilkan dari universitas-universitas di Inggris merupakan salah satu yang paling bayak dikutip di seluruh dunia. Dari 14 makalah akademik yang paling banyak dikutip di seluruh dunia tersebut, 5 persen penelitian ilmiah dunianya berasal dari Inggris Raya.Kualitas unggul tersebut masih ditambah dengan banyaknya tokoh dunia yang lahir dari perguruan tinggi di Inggris. Sebut saja Ernest Rutherford (bapak fisika nuklir) dan Oscar Wilde (penulis asal Irlandia).Untuk menjaga kualitas tersebut, institusi pendidikan seperti universitas di Inggris selalu dimonitor secara ketat standar pengajaran, pembelajaran dan penelitiannya. Tidak hanya itu, kampus-kampus di Inggris juga memastikan seluruh mahasiswanya, baik lokal maupun internasional dapat belajar dengan aman dan nyaman.Sistem pendidikan Inggris lebih pendek dan lebih intensif daripada sejumlah negara lain di dunia. Untuk mendapatkan gelar sarjana hanya membutuhkan waktu tiga tahun, sedangkan program pascasarjana hanya perlu ditempuh dalam waktu satu tahun. Ini artinya Anda akan lulus lebih cepat, namun tetap mendapatkan pendidikan yang berkualitas.Tentu saja masih banyak lagi keunggulan kuliah di Inggris lainnya. Seperti perekonomian Inggris yang kuat, jaminan kesehatan yang baik, hingga ragam budaya yang menarik.Nah untuk menikmati keunggulan-keunggulan kuliah di Inggris tersebut, tidak ada salahnya jika mempersiapkan diri sedini mungkin. Terutama soal pembiayaan, jika memang saat kuliah nanti akan menggunakan pembiayaan dari dana pribadi atau tanpa beasiswa.Biaya tahunan yang perlu dikeluarkan sekitar Rp400 juta hingga Rp1.1 miliar. Tergantung dari jurusan yang diambilBiaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sekitar Rp1 miliarBiaya kuliah sekitar Rp699 jutaan per tahunnyaBiaya kuliah yang harus dikeluarkan maksimal adalah Rp550 juta per semester atau Rp1,1 miliar per tahunnyaSelain biaya kuliah tersebut, Sobat Medcom juga harus mengetahui keberadaan biaya-biaya lain sebelum hingga saat kuliah di Inggris. Mengutip akun Instagram @hotcourses_id, ada biaya pra kuliah di Inggris yang besarannya sekitar Rp47 juta.Selain itu tentu saja biaya hidup di Inggris yang kisarannya antara Rp699 juta-Rp1,1 miliiar.Wah lumayan merogoh kantng dalam-dalam juga ya biaya kuliah di Inggris. Namun jangan khawatir Sobat Medcom, kesempatan untuk kuliah di Inggris tentu saja terbuka bagi seluruh pelajar internasional, terutama dari Indonesia.Sebab, banyak beasiswa yang ditawarkan secara khusus bagi pelajar Indonesia yang ingin melanjtkan studi di Inggris. Tentu saja biaya-biaya di atas tidak lagi harus dibayarkan dari kantong Sobat Medcom, melainkan dari lembaga atau institusi pemberi dana.Untuk itu, persiapkan diri sedini mungkin untuk dapat memenuhi sejumlah persyaratan yang diminta pemberi beasiswa ya. Semoga Sobat Medcom menjadi salah satu penerima beasiswa dan dapat kuliah di Inggris! Good Luck!