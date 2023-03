Harvard Cari Pengajar Bahasa Indonesia, Tertarik Daftar?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Harvard University membuka lowongan pekerjaan pengajar bahasa Indonesia , Thailand, dan Tagalog masing-masing satu orang. Mereka bakal mulai bekerja untuk Tahun Akademik 2023/2024.Ini kali pertama bahasa Tagalog, yang juga bahasa keempat paling banyak digunakan di Amerika Serikat (AS), diajarkan di Harvard. Sementara itu, bahasa Indonesia dan Thailand sudah lebih dulu diajarkan.Executive Director The Harvard University Asia Center, Elizabeth K Liao, mengatakan pihaknya mendapat dana dari sejumlah pihak untuk mendanai para pengajar.Masing-masing pengajar bakal dikontrak selama tiga tahun dan dapat diperpanjang tambahan lima tahun.Profesor Bahasa dan Peradaban Asia Timur, James Robson, yang juga Director of The Asia Center, mengungkapkan pihaknya mendapat dana USD1 juta untuk mendanai pengajar Tagalog. Namun, dia tak bisa menjamin dapat mendanai pengajar Tagalog setelah kontrak tiga tahun.“Kami sangat bersemangat dan berharap posisi ini akan menjadi game changer dalam hal misi jangka panjang The Asia Center untuk membangun studi Asia Tenggara di Harvard, serta keterlibatan universitas dengan kawasan ini,” ujar Liao dikutip dari laman thecrimson.com, Rabu, 30 Maret 2023.Saat ini, Harvard tidak memiliki departemen Studi Asia Tenggara. Dalam penawaran pembelajaran 2022-2023, Fakultas Seni dan Sains menawarkan satu kursus di Filipina, yaitu survei sejarah Asia Tenggara.Robson mengatakan Asia Center telah menghabiskan lebih dari dua tahun untuk meningkatkan pendidikan tentang Asia Tenggara di Harvard.“Apa yang saya harapkan adalah jika kita dapat menunjukkan ada permintaan untuk bahasa-bahasa ini dan siswa muncul dan bersemangat, mudah-mudahan kita juga dapat menggunakan ini untuk meyakinkan pemerintah lebih mendukung studi Asia Tenggara secara umum dan pengajaran bahasa di tertentu,” kata Robson.Associate Director for Southeast Asia Programs di Asia Center, Jorge Espada, mengatakan timnya melihat kurangnya penawaran studi Asia Tenggara dan kursus bahasa ketika mereka melakukan survei terhadap sumber daya di Harvard.“Sebagian besar bahasa Asia Tenggara diajarkan sebagai bagian dari format tutorial di Departemen Studi Asia Selatan. Kami ingin melihat apakah bahasa-bahasa ini dapat diajarkan oleh posisi tingkat pembimbing untuk memprofesionalkan pengajaran, membuatnya lebih konsisten, dan membangkitkan antusiasme untuk itu di Harvard,” ujar dia.Salah satu Presiden Harvard Philippine Forum (HPF) dan ketua Redaksi Crimson, Eleanor V Wikstrom, mengatakan mendapatkan tawaran Tagalog merupakan salah satu tujuan “Selama HPF masih ada”.Wikstrom mengungkapkan HPF telah mengajukan petisi kepada administrator Harvard untuk menawarkan kursus dalam bahasa Tagalog. Pada 2021, Wikstrom menulis opini di The Crimson yang mengkritik kurangnya penawaran dalam bahasa Tagalog di Harvard.Dia mengaku menerima penolakan atas upaya advokasinya dan pertanyaan tentang nilai belajar bahasa Tagalog. “Kami bekerja melawan ingatan sejarah yang secara aktif menghapus pemahaman tentang pentingnya hubungan Filipina-Amerika,” ujar Wikstrom.Wakil Presiden HPF Marcky C Antonio mengatakan adanya penawaran kursus Tagalog di Harvard adalah "Kemenangan besar bagi komunitas Filipina di kampung halaman," ujar dia.Antonio berharap ini akan memacu lebih banyak pertukaran akademik antara Harvard dan Filipina. Dia mengaku gembira Harvard membuka lowongan kerja guru bahasa Tagalog, namun dia juga ragu.“Meskipun ini adalah kursus bahasa Tagalog pertama yang pernah ditawarkan dalam sejarah Harvard, saya pikir ada juga perasaan bahwa kita perlu memastikan bahwa kita mengajarkan ini dengan benar, tidak hanya bahasa Tagalog, tetapi budaya Filipina secara keseluruhan,” kata dia.Seorang mahasiswa, John U Ficek, mengatakan ingin belajar bahasa Tagalog ketika dia pertama kali tiba di Harvard. Namun, dia terkejut saat mengetahui tidak ada pelajaran soal bahasa Tagalog.Dia mengatakan kelas Tagalog akan sangat membantu bagi warga Filipina yang dibesarkan di AS dan tidak pernah belajar bahasa tersebut.“Saya pikir warisan Filipina sangat kaya dan sangat menarik dan saya sangat bangga memilikinya sebagai latar belakang saya. Saya menantikan orang lain mempelajarinya," ujar dia.Sementara itu, Aaron J Arlanza bersyukur dan lega mendengar Harvard membuka lowongan guru bahasa Tagalog. Dia mengatakan itu penting untuk perwakilan Filipina di Harvard.“Saya pikir itu akan menjadi langkah ke arah yang benar untuk mengangkat tidak hanya mahasiswa Filipina di sini di Harvard, tetapi juga pengaruh budaya Filipina dan Filipina di kampus ini,” kata Arlanza.Wikstrom dan Antonio mengatakan mereka ingin terus mengadvokasi peningkatan perwakilan Filipina di Harvard.“Kami memiliki tanggung jawab lebih lanjut untuk mendorong ini sekarang karena kami tahu bahwa ini mungkin. Jadi, kami tidak akan berhenti di Tagalog," kata Wikstrom.