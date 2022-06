Intip 5 Kota Dunia yang Jadi Favorit Mahasiswa Indonesia

1. London, Inggris

Jakarta: Terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan berkuliah di luar negeri. Salah satunya adalah situasi di negara tujuan.Negara yang ideal untuk dijadikan destinasi menimba ilmu umumnya memiliki sederet kampus unggulan. Selain itu, kota di negara tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas guna menunjang kegiatan belajar.Dari sekian banyak kota yang ada di dunia, setidaknya lima kota ini menjadi destinasi favorit mahasiswa Indonesia. Dikutip dari Instagram @kobieducation, berikut ulasannya:London merupakan salah satu kota yang memiliki banyak kampus top dunia. Beberapa di antaranya University College London, Imperial College London, serta London School of Public and Economics.London juga dilengkapi dengan beragam fasilitas yang mampu mendukung kegiatan belajar mahasiswa. Selain dari segi pendidikan, kota ini juga memiliki banyak perusahaan rintisan yang bisa menjadi jenjang karier bagi lulusan kampus London.Munich menjadi rumah bagi sederet kampus ternama di Jerman. Beberapa kampus unggulan di kota ini antara lain Technical University of Munich, Ludwig Maximilians University, dan University of Munich.Penduduk di kota ini sangat ramah, di mana mereka senantiasa menyambut baik pelajar asing yang belum fasih berbahasa Jerman. Kota ini juga memiliki banyak kesempatan part time dan diskon khusus mahasiswa.Seoul merupakan pusat bisnis Korea Selatan, sehingga tak menutup kemungkinan mahasiswa bisa belajar dari konglomerat yang disebut chaebol. Beberapa kampus unggulan di kota ini antara lain Seoul National University, Sungkyunkwan University, dan Yonsei University.Selain dari segi pendidikan, Seoul juga bisa dibilang ramah pelajar internasional. Kota ini mulai terbuka dengan multikultural, sehingga mudah menemukan restoran dan toko barang khas negara lain.Tokyo merupakan rumah bagi sederet kampus riset terkemuka. Beberapa perguruan tinggi yang ada di kota ini antara lain University of Tokyo, Waseda University, dan Kelo University.Layaknya Seoul, Tokyo juga mulai terbuka dengan multikultural. Kota ini bahkan menawarkan banyak kesempatan part time untuk mahasiswa.Terdapat sejumlah perguruan tinggi ternama yang berbasis di Melbourne. Beberapa di antaranya Australian National University, Monash University, dan University of Melbourne.Selain dari segi pendidikan , Melbourne memiliki lingkungan yang bersahabat bagi pelajar internasional, bahkan sampai disebut sebagai 'Yogya'-nya Australia. Kota ini juga memiliki bangunan dengan arsitektur lama bergaya Victoria.Itulah lima kota di dunia yang menjadi destinasi favorit mahasiswa Indonesia. Tertarik melanjutkan studi di salah satunya? (Baca: Beasiswa S1 ke Jepang Tanpa Ujian Tertulis, Cek Info Lengkapnya