Ini Bedanya Mr, Mrs, Ms, dan Miss dalam Bahasa Inggris

Jakarta: Layaknya bahasa Indonesia , tatanan bahasa Inggris juga mengenal sebutan tertentu untuk memanggil seseorang. Beberapa sebutan yang umum digunakan ialah Mr, Mrs, Ms, dan Miss.Meski sama-sama digunakan untuk memanggil orang yang lebih dihormati, keempat sebutan itu memiliki perbedaan. Agar penggunaannya tak salah konteks, simak pembahasan berikut yang dikutip dari laman Cakap.Mr. atau Mister adalah panggilan yang digunakan untuk menyebut laki-laki, baik yang sudah maupun belum menikah. Panggilan ini biasanya diletakkan di depan nama belakang atau nama keluarga seorang pria.Contoh penggunaan Mr. dalam kalimat adalah sebagai berikut:Last Sunday, I went to Mr. Barton’s house to get some fishing tools.I hope Mr. Clarke won’t give us too much work just before the holiday.Mrs. atau Mistress merupakan sebutan yang digunakan untuk memanggil wanita yang sudah menikah. Dalam bahasa Indonesia, sebutan ini berarti ‘nyonya’.Sama seperti Mr., penggunaan Mrs. dengan singkatan hanya digunakan dalam tulisan. Jika ingin menyebutnya secara lisan, cara penyebutan yang tepat adalah missus.Contoh penggunaan Mrs. dalam kalimat adalah sebagai berikut:Mrs. Gibson has always been my favorite professor.We will help Mrs. Beatrice to bake some cookies for the festival.Ms. adalah singkatan dari Miss yang digunakan untuk memanggil wanita, baik yang sudah maupun belum menikah. Dalam bahasa Indonesia, sebutan ini berarti ‘nyonya’ atau ‘nona’.Untuk seorang wanita yang belum menikah, panggilan ini diletakkan di depan nama belakang atau nama keluarga. Adapun cara penyebutan yang tepat untuk panggilan ini adalah mizz.Berikut contoh penggunaan Ms. dalam kalimat:Ms. Helen will give us the information about the exhibition.We will throw a birthday party for Ms. Alana.Berbeda dengan ketiga panggilan lainnya, Miss merupakan panggilan untuk wanita yang tidak perlu diikuti dengan nama. Panggilan ini bisa digunakan ketika berhadapan dengan pelayan restoran, pegawai toko, dan sebagainya.Meski begitu, sebutan Miss juga bisa disertai dengan nama lengkap seseorang. Misalnya, saat mengirim surat maupun undangan.Berikut contoh penggunaan Miss dalam kalimat:Excuse me, Miss, we’re ready to make orders.Thank you so much for your help, Miss.Baca juga: 10 Ucapan Selamat Berbuka Puasa dalam Bahasa Inggris dan Artinya Itulah sekilas pembahasan mengenai perbedaan penggunaan Mr, Mrs, Ms, dan Miss dalam bahasa Inggris. Tidak sulit, bukan? (Nurisma Rahmatika)