Kuliah S1-S3 di Tiongkok dengan Beasiswa, Cobain UNESCO Fellowship!

Kriteria kelayakan

Kandidat yang mendaftar untuk Program Beasiswa Umum harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas dan usia tidak boleh lebih dari 45 tahun; dan yang mendaftar untuk Program Beasiswa Senior harus memiliki gelar Master atau Profesor Madya (atau lebih tinggi) dan usia tidak boleh lebih dari 50 tahun Kemampuan berbahasa Inggris diperlukan. Bagi mereka yang mendaftar untuk program Umum/Senior yang diajarkan dalam bahasa Mandarin, kemampuan bahasa Mandarinnya harus mencapai HSK Level 3. Dalam keadaan sehat, baik secara mental maupun fisik Memenuhi persyaratan penerimaan universitas yang dituju dalam hal kemampuan akademis, kemahiran bahasa, dan kriteria lain yang relevan

Dokumen yang dibutuhkan

Formulir Aplikasi untuk Beasiswa Pemerintah Tiongkok dalam bahasa Mandarin atau Inggris Salinan halaman muka paspor Fotokopi ijazah tertinggi yang telah dilegalisir* Transkrip akademik* Sertifikat kualifikasi bahasa, kandidat harus memberikan sertifikat kemahiran bahasa yang relevan sesuai dengan persyaratan universitas Rencana Studi atau Proposal Penelitian minimal 500 kata dalam bahasa Mandarin atau Inggris untuk studi atau penelitian yang akan dilakukan di Tiongkok. Surat rekomendasi: pelamar program Beasiswa Senior harus menyerahkan dua surat rekomendasi dalam bahasa Mandarin atau Inggris dari Profesor atau Profesor Madya yang memahami pekerjaan pelamar Fotokopi Formulir Pemeriksaan Fisik Asing yang diisi dalam bahasa Inggris Laporan catatan kriminal yang dikeluarkan dalam waktu 6 bulan sejak batas waktu pengajuan Dokumen penerimaan dari universitas Tiongkok yang ditunjuk, seperti pemberitahuan penerimaan, surat pra-penerimaan, undangan dari Profesor, dll

Dokumen tambahan

Untuk program studi musik diminta untuk menyerahkan CD karya mereka sendiri. Pelamar untuk program seni rupa harus menyerahkan CD karya mereka sendiri, yang mencakup dua sketsa, dua lukisan berwarna, dan dua karya lainnya. Pelamar yang berusia di bawah 18 tahun harus menyerahkan dokumen yang sah dari wali mereka yang sah di Tiongkok.

Benefit beasiswa

Pembebasan biaya kuliah Tunjangan bulanan: CNY 3.000 untuk Sarjana Umum atau CNY 3.500 untuk Sarjana Senior Subsidi akomodasi di dalam kampus atau subsidi akomodasi Skema Asuransi Kesehatan dan Perlindungan Komprehensif untuk mahasiswa Internasional di Tiongkok Satu kali perjalanan internasional pulang-pergi ke dan dari Tiongkok Uang saku bulanan sebesar USD80 Tunjangan penghentian sebesar USD200 untuk menutupi biaya kelebihan bagasi pada saat kembali ke negara asal

Jadwal

4 Maret 2024: Tenggat waktu pengumpulan dokumen pendaftaran kepada Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) 10 Maret 2024: Tenggat waktu bagi kandidat terpilih untuk mendaftar pada tautan https://www.campuschina.org dan melalui surel thegreatwall@unesco.org Akhir Agustus-Awal September 2024: Beasiswa dimulai 15 Juli 2025: Beasiswa berakhir

