Sambut Tahun Ajaran Baru, Erlangga Art Awards Goes to Jogja Digelar

Berikut daftar acara pada Erlangga Art Awards Goes to Jogja:

Mari Mendongeng "Petualangan Pepi di Negeri Ilmu" 13.00 - 14.00

Lomba Mewarnai Kreatif Karakter 70th Erlangga 14.00 - 15.00

Workshop Kreasi Finger Painting 15.00 – 16.00

Hiburan Band 16.00 - 17.00

Mari Mendongeng "Petualangan Pepi di Negeri Ilmu" 10.30 - 11.30

Mari Mendongeng "Petualangan Pepi di Negeri Ilmu" 13.00 - 14.00

Lomba Mewarnai Kreatif Karakter 70th Erlangga 14.00 - 15.00

Workshop Kreasi Doodle Art bersama Terra Bajraghosa 15.00 - 16.00

Talkshow Bangun Ambisi Raih Prestasi bersama Analisa Widyaningrum 16.00 – 17.00

Hiburan Band 17.00 - 18.00

Mari Mendongeng "Petualangan Pepi di Negeri Ilmu" 10.30 - 11.30

Workshop Makrame “Simpul Menyimpul Menjadi Kreasi” 13.00 - 15.00

bersama Ruang Buat

Lomba Mewarnai Kreatif Karakter 70th Erlangga 15.00 - 16.00

Workshop Kreasi Origami 16.00 - 17.00

Melukis Kreasi Gerabah bersama Mrajak Keramik 10.30 - 12.30

Art Talk Seni Rupa bersama Heri Pemad Art Managemet (HPAM) 13.00 - 15.00

Mari Mendongeng "Petualangan Pepi di Negeri Ilmu" 15.00 - 16.00

Lomba Mewarnai Kreatif Karakter 70th Erlangga 16.00 - 17.00

Workshop Kreasi Kertas 17.00 - 18.00

Rabu, 20 Juli 2022

Lomba Mewarnai Kreatif Karakter 70th Erlangga 10.30 - 12.00

Workshop Serunya Belajar Membatik Bersama Ruang Buat 13.00 - 15.00

Mari Mendongeng "Petualangan Pepi di Negeri Ilmu" 15.00 - 16.00

Workshop Kreasi Doodle Art 16.00 - 17.00

Lomba Mewarnai Kreatif Karakter 70th Erlangga 10.30 - 12.00

Glass Painting Aesthetic Workshop bersama Ruang Buat 13.00 - 15.00

Mari Mendongeng bersama Om Andi 15.00 - 16.00

Workshop Kreasi Finger Painting 16.00 - 17.00

Lomba Membaca Puisi Kategori SMP/MTs 10.30 - 12.00

Lomba Membaca Puisi Kategori SMA/MA 13.00 - 15.00

Talkshow “Gairahkan Literasi dengan Membaca Puisi” 15.00 - 17.00

bersama Peri Sandi Huizche

Lomba Mewarnai Kreatif Karakter 70th Erlangga 10.30 - 12.00

Workshop Kreasikan Warna Warni Dompetmu bersama Mintun_Hoh 13.00 - 15.00

Mari Mendongeng "Petualangan Pepi di Negeri Ilmu" 15.00 - 16.00

Hiburan Tari dan Band 16.00 – 17.30

(CEU)

Jakarta: Penerbit Erlangga menggelar Erlangga Art Awards 2022 di Yogyakarta. Acara ini dilaksanakan pada 16-23 Juli 2022, berlokasi di Langgeng Art Foundation, Yogyakarta.Erlangga Art Awards Goes to Jogja dibuka Sabtu, 16 Juli 2022, ditandai dengan pemukulan gong oleh Heri Dono, seniman Indonesia. Jajaran direksi Penerbit Erlangga, seniman partisipan, pelajar, guru, awak media serta segenap pendukung dan pencinta seni menghadiri acara pembukaan ini.Manajer Marketing Nasional Penerbit Erlangga , Irving William P.W mengungkapkan, alasan menjatuhkan pilihan kepada Yogyakarta sebagai tempat diselenggarakannya Erlangga Art Awards karena selain sebagai kota pelajar, budayanya yang kaya, Yogyakarta selalu memiliki kejutan baru di dunia seni.“Kami ingin belajar dari kota Yogyakarta dalam hal penyelanggaran pameran karya seni yang selalu sukses,” tambahnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 17 Juli 2022.Pada pameran Erlangga Art Awards Goes to Jogja ini akan dipamerkan 62 karya seni yang terdiri atas 24 karya lukis, 16 karya fotografi, 6 karya seni instalasi, dan 16 karya puisi. “Semua karya yang dipamerkan adalah hasil karya pelajar dan masyarakat umum yang bertajuk Indonesia Negara Pemenang,” jelasnya.Erlangga Art Awards Goes to Jogja juga menawarkan kegiatan workshop, talkshow, lomba, serta hiburan musik dan tari. Beberapa acara ini juga bisa disaksikan secara live streaming melalui Instagram Penerbit Erlangga.“Ayo bagi sahabat Erlangga yang tinggal di Yogyakarta dapat berkunjung ke pameran Erlangga Art Awards. Bagi yang tinggal di luar Yogyakarta bisa menyaksikan kegiatan kami melalui siaran instagram live Buku Erlangga,” ajak Irving.Penyelenggaraan Erlangga Art Awards ini merupakan salah satu kegiatan Penerbit Erlangga dalam rangka memeringati usianya yang ke-70, sekaligus menyambut Tahun Ajaran Baru Sekolah 2022/2023. Deretan program acara mulai dari pameran karya seni, workshop, hiburan menggambarkan upaya Penerbit Erlangga untuk senantiasa hadir di tengah pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum.