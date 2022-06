Keren, Siswa MAN 1 Kudus Juara III GYSTB Hong Kong 2022 Berkat Teliti Edible Film

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Jakarta: Tim Riset MAN 1 Kudus berhasil meraih Third Prize atau juara Ke-3 Global Youth Science and Technology Bowl (GYSTB) Hong Kong 2022. Tim riset ini beranggotakan dua siswa kelas XI MIPA 7, Muhammad Ibriza Khoirul Wafa dan Muhammad Zulfan.GYSTB adalah ajang kompetisi sains dan inovasi karya ilmiah tingkat internasional yang diselenggarakan The Hong Kong Federation of Youth Groups. Event ini diikuti oleh ilmuan muda se-dunia.Setelah melalui seleksi panjang, terpilih 81 peserta dari berbagai negara termasuk Indonesia. Peserta berasal dari Filipina, Polandia, Vietnam, Canada, UEA, Meksiko, Macau, Singapura, Qatar, Georgia, South Africa, Ukraine, Swedia, Irlandia, Hongkong, Thailand, China, Singapura, Malaysia, Korea Selatan, India, Filipina, Turki, Irian, Africa, USA, dan Rusia.Kompetisi diadakan online pada 10-12 Juni 2022 lantaran masih pandemi covid-19. Ibriza dan Zulfan menampilkan riset Biologi berjudul ‘Edi Berseri: Edible Film Berteknologi Sensor Kesegaran Ikan Berbasis Indikator Antosianin Parijoto’.Ibriza mengungkapkan masuknya tim MAN 1 Kudus melalui seleksi yang diadakan ISPO. ISPO merupakan sebuah kegiatan olimpiade proyek penelitian dalam bidang sains, teknologi, lingkungan, dan komputer.Kegiatan ini diperuntukan bagi generasi muda Indonesia yang bersekolah di tingkat SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK se-Indonesia. “Riset ini sebelumnya juga meraih medali perak di ajang ISPO 2022. Atas pencapaiannya, Tim Riset MAN 1 KUDUS direkomendasikan kembali mengikuti GYSTB 2022 dan meraih third prize,” kata Ibriza dikutip dari laman kemenag.go.id, Senin, 13 Juni 2022.Ibriza menyebut Edible film merupakan plastik pembungkus makanan ramah lingkungan. Namun, edible yang dibuat tim riset MAN 1 Kudus berbeda dengan umumnya karena dilengkapi sensor kesegaran ikan berbasis antosianin parijoto.“Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan fungsi kemasan sehingga kemasan tidak hanya berfungsi untuk melindungi namun juga dapaat memberikan informasi mengenai kondisi kesegaran produk di dalamnya serta memudahkan produsen dan konsumen untuk mengetahui kondisi kesegaran ikan," kata Zulfan.Keduanya menemukan formula edible film terbaik pada Formula B. Formula B memiliki ketebalan tipis, transmisi uap air rendah (efektif terhadap pengupan produk), kelarutan rendah (tidak mudah larut jika terkena air), dan memiliki mean RGB tertinggi pada mean green.“Kami berharap penelitian ini ke depan bisa dikembangkan secara luas dan mempunyai dampak bagi masyarakat. Kami juga berharap bisa mengembangkan penelitian-penelitian yang lain bersama siswa MAN 1 Kudus,” kata guru pembimbing, Ahmad Edi Darmawan.Kepala MAN 1 Kudus Suhamto bersyukur dan mengapresiasi pencapaian prestasi internasional ini. Dia berharap pencapaian ini menambah motivasi seluruh siswa untuk terus berprestasi, meskipun kondisi pandemi.Baca: Keren, Siswi MAN Insan Cendekia Tanah Laut Raih Perunggu Olimpiade Matematika Hong Kong