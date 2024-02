Mau Kuliah di Luar Negeri? Ini 4 Negara dengan Biaya Tempat Tinggal Paling Bersahabat

1. Inggris

Jakarta: Besaran biaya menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk melanjutkan studi. Apalagi jika ingin melanjutkan studi di luar negeri.Namun jangan khawatir, sebab ada sejumlah negara yang memiliki biaya hidup bersahabat buat mahasiswa. Hal ini tentunya dapat menjadi gambaran biaya yang kamu butuhkan ketika kuliah di luar negeri.Berikut empat negara dengan biaya hidup paling bersahabat untuk lanjut kuliah di luar negeri dikutip dari akun Instagram @hotcourses_id:Negara yang kaya akan budaya dan nilai sejarahnya ini juga memiliki mutu pendidikan berkualitas. Sehingga tidak mengherankan banyak calon mahasiswa yang melanjutkan studi di negara ini.Besaran biaya untuk tinggal di Inggris bergantung pada jenis hunian dan lokasi. Bagi mahasiswa sangat disarankan tinggal di asrama yang telah disediakan oleh pihak kampus agar lebih hemat.Adapun perkiraan biaya hidup mulai dari 400 sampai 1.200 Poundsterling. Atau kamu akan membutuhkan biaya hidup sekitar Rp7,9 juta sampai Rp23,7 juta per bulan.Biaya akomodasi untuk mahasiswa di Australia dapat bervariasi tergantung pada jenis akomodasi dan kota tujuan. Berikut estimasinya:Sewa apartemen bersama di Sydney memakan biaya sekitar AUD150-AUD 300 atau Rp1,3 juta sampai Rp3 juta per minggu per orang tergantung tipe kamar dan fasilitas apartemennya. Sedangkan di Melbourne sekitar AUD130-AUD270 per minggu atau Rp1,3 juta-Rp2,7 juta.Di Brisbane kamu membutuhkan uang sewa sekitar AUD130- AUD270 per minggu atau Rp1,3 juta- Rp2,7 juta. Di Perth, sekitar AUD130- AUD250 per minggu atau Rp1,3 juta-Rp2,7 juta.Kamu juga bisa memilih untuk tinggal di asrama dan kos-kosan. Biaya yang dibutuhkan adalah AUD150-AUD250 per minggu atau Rp1,5 juta-Rp2,5 juta.Singapura, sebagai salah satu negara maju di Asia. Selain dekat dengan Indonesia, kualitas pendidikan Singapura juga tak perlu diragukan lagi.Biaya sewa apartemen pusat kota sebesar SGD3.300 per bulan atau sekitar Rp3,5 juta. Sedangkan, di luar pusat kota sekitar SGD2.000 per bulan atau sekitar Rp2,2 juta.Untuk biaya sewa tempat di Jepang memang terbilang sangat mahal dan itu juga tergantung lokasi, kota, usia bangunan, luas bangunan, dan kemudahan aksesnya. Di Jepang kamu bisa memilih hunian seperti asrama, mansion, dan apartemen.Harga sewa apartemen sangat mahal, mulai dari JPY20.000 atau sekitar Rp2,6 juta hingga JPY 80.000 atau sekitar Rp10,4 juta per bulan. Namun, untuk mahasiswa sangat disarankan tinggal di asrama atau dorm karena biaya sewa yang lebih murah.Itulah empat negara dengan biaya hidup paling bersahabat untuk lanjut kuliah di luar negeri. Semoga bisa membantu kamu yang tengah mempertimbangakn kuliah di luar negeri yaa.