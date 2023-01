Daftar 10 Kampus Top di Korea Selatan, Ini Profilnya

1. Seoul National University

2. Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

3. Pohang University of Science and Technology





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

4. Yonsei University

5. Korea University

6. Sungkyunkwan University (SKKU)

7. Hanyang University

8. Ulsan National Institute of Science and Technology (Unist)

9. Kyung Hee University

10. Gwangju Institute of Science and Technology (GIST)

(REN)

Jakarta: Mendengar Korea Selatan yang mungkin terlintas ialah negara dengan penghasil produk hiburan terbesar di dunia. Mulai dari drama, film, hingga musik.Namun, Korea Selatan juga memiliki kekuatan lain, yakni pendidikan. Saat ini, Korea Selatan juga populer sebagai destinasi studi.Apalagi, banyak sekali perguruan tinggi di Korea Selatan yang menduduki peringkat terbaik secara global. Berikut 10 universitas terbaik di Korea Selatan dikutip dari laman Instagram @kobieducation:Seoul National University (SNU) adalah universitas nasional pertama di Korea Selatan. Selain studi, SNU menawarkan dukungan karir, bimbingan konseling, bantuan keuangan, dan dukungan bahasa bagi para pelajar internasional.KAIST adalah institusi penelitian Sains dan Teknik pertama di Korea Selatan. Didirikan pada 1966, KAIST telah banyak bekerja sama dengan insitut teknik ternama di dunia, dan memiliki beberapa kampus di luar negeri, termasuk di Eropa.Pohang University of Science and Technology (POSTECH) adalah salah satu universitas termuda di Korean. Namun kampus ini memiliki fasilitas penelitian yang canggih dan lengkap.POSTECH juga dikenal sebagai universitas yang banyak memberikan dukungan beasiswa untuk para mahasiswanya. Sekitar 97% mahasiswa S1 di POSTECH adalah penerima beasiswa.Yonsei University juga merupakan salah satu institusi pendidikan tertua dan ternama di Korea Selatan. Yonsei University menawarkan program-program dalam bahasa Inggris untuk perkuliahan tingkat S1, S2, dan MBA.Korea University didirikan pada 1905 dan kini dikenal sebagai salah satu universitas tertua di Korea Selatan yang masih beroperasi. Universitas ini juga menawarkan sejumlah program kuliah dalam bahasa Inggris, misalnya untuk jurusan Sains, Matematika dan Seni, bahkan beasiswa, tempat tinggal, dan layanan konseling juga tersedia bagi pelajar internasional di Korea University.Sungkyunkwan University (SKKU) adalah universitas tertua di wilayah Asia Timur. Universitas sangat kuat di bidang IT, dan SKKU pun telah menjalin kerjasama erat dengan Samsung yang mendanai banyak proyek penelitian di SKKU.Hanyang University adalah universitas swasta yang berdiri pada 1939 dan dikenal sebagai institusi pertama di Korea Selatan yang memiliki program studi teknik dan arsitektur. Selain di Seoul, universitas ini juga memiliki kampus-kampus cabang di Ansan.Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) adalah salah satu universitas negeri di Korea Selatan yang berfokus pada riset dalam bidang sains dan teknologi. Kini banyak sekali mahasiswa internasional yang kuliah di Unist.Kyung Hee University (KHU) adalah universitas swasta bergengsi yang memiliki kampus di Seoul dan Suwon. KHU memiliki reputasi sebagai salah satu universitas terbaik di Korea Selatan untuk kuliah jurusan Pengobatan Tradisional Korea.Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) didirikan oleh Pemerintah Korea Selatan pada tahun 1993 di Gwangju. Dalam sistem pendidikan GIST, semua mahasiswa diberikan kebebasan dalam mengeksplorasi kurikulum tanpa perlu memilih jurusan tertentu.Itulah 10 universitas terbaik di Korea Selatan. Kalian tertarik kuliah di salah satunya?