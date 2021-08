Minim Akses Listrik dan Internet, 46 Ribu Sekolah Bakal Kesulitan Ikuti AN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Asesmen Nasional (AN) rencananya bakal digelar pada September 2021. Selain pandemi covid-19, ada tantangan lain dalam penyelenggaraan AN tersebut.Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Hartono menyebut, akses internet dan listrik bisa menjadi penghambat terselenggaranya AN. Sebab, saat ini ada puluhan ribu satuan pendidikan yang tidak memiliki listrik dan internet."Ada 46 ribu satuan pendidikan yang masih belum mendapatkan akses listrik dan internet. Saya yakin ini akan dijumpai dalam pelaksanaan AN," kata Agus dalam siaran Youtube Vox Populi Institute Indonesia, dikutip Selasa, 24 Agustus 2021.Menurutnya, hal tersebut menjadi pekerjaan rumah seluruh pihak agar AN dapat tetap terlaksana dengan baik. Sekolah juga dapat mencari solusi sementara. Agus menyarankan, guru dan siswa yang berada di sekolah yang tidak memiliki akses internet untuk dapat menumpang ke sekolah lain."Dalam rapat koordinasi saya usulkan di sekolah yang tidak ada internet dan listrik lalu numpang ke sekolah lain. Tapi ini harus diperhatikan betul, nanti kita koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri juga," sebutnya.Baca: Asesmen Nasional Bukan untuk Mengidentifikasi Guru Agus menekankan jika AN nantinya digelar tetap mengacu pada kondisi pandemi covid-19. Jika tak ada penurunan kasus covid-19 yang signifikan, maka ada kemungkinan AN akan kembali ditunda.Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akan menghalangi penyelenggaraan AN. AN tidak akan digelar di wilayah yang menerapkan PPKM."Asesmen Nasional akan siap diluncurkan tapi akan menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Tidak mungkin kami melakukan AN kalau ada PPKM," kata Anindito dalam siaran youtube Cerdas Indonesia, Sabtu, 24 Juli 2021.(AGA)