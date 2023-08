SMA Cakra Buana Tuan Rumah Kerja Sama SIM Meranti dengan 3 Negara

Baca juga: 7 Alasan Kenapa Kamu Mesti Kuliah di Italia





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(CEU)

Jakarta: SMA Cakra Buana menjalin kerja sama SIM (Singapura, Indonesia, Malaysia) Meranti dengan tiga sekolah di tiga negara. Kerja sama ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai wawasan global pada siswanya.Program SIM Meranti ini telah berlangsung dari 23-27 Juli lalu di Sabah, Malaysia. Pada November 2023, SMA ini akan menjadi tuan rumah bagi Singapura dan Malaysia demi program SIM Meranti yang berkelanjutan."Demi mewujudkan visi Cakra Buana sebagai Global Contributors, SMA Cakra Buana membuat program kerjasama internasional dengan tiga sekolah di tiga negara. Sekolah tersebut adalah Maktab Sabah School, Malaysia, Westwood Secondary School, Singapura, dan SMA Cakra Buana, Indonesia, yang terikat dalam ikatan kerja sama bertajuk SIM (Singapura, Indonesia, dan Malaysia) Meranti," ujar Direktur Utama Yayasan Cakra Buana Jimmy Silalahi, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 2 Agustus 2023.Terdapat 12 siswa/i SMA Cakra Buana yang terpilih dalam program tersebut. Mereka dibagi menjadi tiga tim untuk berkolaborasi dengan sekolah di negara lain."Rangkaian proses kerja sama SIM Meranti, bermuara pada seleksi yang ketat untuk memilih 12 siswa SMA Cakra Buana untuk menjadi 3 tim yang berkolaborasi dengan 3 sekolah antarnegara ini." ungkapnya.Hasil project exhibition ini mengangkat tiga isu internasional. Yang pertama yakni Sense of Belonging and Identity dengan membuat website untuk mempersatukan book lovers yang bisa diakses oleh seluruh dunia. Setiap tim dari perwakilan tiga negara menampilkan QR Code agar laman tersebut mudah dikunjungi.Project selanjutnya yakni soal isu Climate Change and Sustainable Living (gaya hidup berkelanjutan). Lewat isu ini, para siswa nantinya akan membuat Earth Pot Recyling dari bahan bekas yang tak terpakai.Terakhir yakni Mental Health and Cyberwellness. Tujuannya yaitu demi mengurangi dan mencegah cyber bullying dan penyakit mental lewat campaign dengan produk berupa website dan jurnal pikiran positif.Selain itu, SMA Cakra Buana menampilan "Wonderful Indonesia" Traditional Contemporary Dance hasil koregrafi dari Ms Margiana Dwi Ariani, Gigi Art of Dance, yang merupakan ekstrakurikuler (ekskul) dance di Cakra Buana.