Legislator Minta Asesmen Nasional Ditunda Hingga PPKM Turun ke Level 1

Jakarta: Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) berencana menyelenggarakan Asesmen Nasional (AN) pada September 2021. Namun di lapangan, kesiapan penyelenggaraan asesmen pengganti Ujian Nasional (UN) ini masih minim di tengah pandemi covid-19.Anggota Komisi X DPR, Ferdiansyah menyebut ada baiknya penyelenggaraan AN disesuaikan dengan kondisi pandemi. Untuk itu dia ingin AN ditunda hingga kondisi pandemi mereda, setidaknya hingga di level terendah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)."Tunggu sampai level satu, pandeminya tunggu sampai pada level rendah," ujar Ferdiansyah dalam siaran YouTube Vox Populi Institute Indonesia, dikutip Selasa, 24 Agustus 2021.Pengajuan penundaan itu, rencananya juga akan ia sampaikan kepada Mendikbudristek, Nadiem Makarim ketika ada rapat di DPR. Menurutnya, AN di tengah pandemi memang tidak akan efektif."Jadi sedapat mungkin ditunda kembali, apalagi dalam situasi pandemi tidak optimal lah AN ini dilaksanakan," sebutnya.Baca juga: Minim Akses Listrik dan Internet, 46 Ribu Sekolah Bakal Kesulitan Ikuti AN Jika Kemendikbudristek masih memaksakan AN di tengah pandemi, maka hasilnnya tidak akan jauh berbeda dari skor Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2018. Ada baiknya AN ditunda sembari merancang sistem pendidikan yang mampu menunjang kemampuan litarasi dan numerasi siswa."Sambil kita lihat juga ini kajian akademisnya mana, seberapa jauh nanti AN ini bisa menjawab kebutuhan kita. Jadi jangan egois, lihat kanan kiri, banyak baca, tanya ahlinya, tanya senior. Ini kebijakan nasional yang bisa ditunda dulu," tutup dia.(CEU)