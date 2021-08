AN Tetap Dilaksanakan di Tengah Pandemi, Ini Alasan Kemendikbudristek

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berencana menggelar Asesmen Nasional (AN) pada September. AN hanya dilakukan pada sekolah yang mampu menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1-3.Banyak pihak yang beranggapan jika pelaksanaan AN di tengah pandemi akan sia-sia. Terlebih, dalam kondisi pandemi, kualitas pendidikan telah diprediksi tak akan menunjukkan hasil memuaskan.Namun, menurut Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Kemendikbudristek , Anindito Aditomo, justru hal itu yang menyebabkan AN tetap harus dilaksanakan. Dia ingin mengetahui sejauh mana pandemi menghilangkan kualitas pembelajaran."Karena itulah AN dilakukan, meskipun tidak menggembirakan tapi itu potret yang objektif dan kita perlukan sebagai pemetaan awal atau baseline untuk melakukan intervensi yang terarah," kata Anindito dalam Media Visit Virtual Media Group, Jumat, 27 Agustus 2021.Baca: Nama Calon Peserta AN Sudah Diumumkan, Sekolah Diminta Tidak Bebani Siswa Dia mengatakan hasil AN itu juga diperlukan untuk memetakan sekolah mana yang harus mendapat bantuan berupa tutor literasi dan numerasi. Nino, panggilan akrabnya, ingin memastikan seberapa tinggi kualitas pendidikan pada masa pandemi ini.Menurut Nino, AN ini juga akan menampilkan hasil yang komprehensif terkait kualitas pendidikan. Kemungkinan setiap sekolah di tiap daerah akan menunjukkan hasil berbeda akibat pandemi covid-19.Pihaknya telah melakukan riset kecil terhadap dampak pandemi tersebut. Di sejumlah daerah memang terjadi penurunan hasil belajar."Di tempat lain, learning loss ini belum tentu terjadi juga. Ada salah studi pada murid SD kelas satu sampai enam di Bukit Tinggi, Sumatra Barat. Di situ terjadi peningkatan skor anak-anak lebih tinggi dari 2019," terang Nino.(AGA)