Intip 7 Beasiswa Luar Negeri Tidak Mewajibkan Awardee Kembali ke Negara Asal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Global Korea Scholarship (GKS)

Pendaftaran jalur kedutaan: dibuka sekitar bulan September - Oktober Pendaftaran jalur kampus: dibuka sekitar bulan September - November.

2. Eiffel Excellence Scholarship

Pendaftaran: Oktober Pendaftaran jalur kampus: Januari

3. Beasiswa Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD)

4. Monbukagakusho (MEXT) University Track

5. MAECI Scholarship

6. Turkiye Burslari Scholarship (YTB)

7. Beasiswa Ministry of Entrepreneurship and Tourism (MEAT) Rumania

Baca juga: Ini 4 Pihak yang Bisa Kasih Surat Rekomendasi Beasiswa

(REN)

Jakarta: Beasiswa selalu menjadi incaran banyak mahasiswa melanjutkan kuliah dengan bantuan agar dapat meringankan biaya selama menempuh perkuliahan Selain beasiswa dalam negeri, mahasiswa juga kerap mengincar beasiswa luar negeri. Beberapa beasiswa yang disediakan mempunyai syarat mewajibkan penerima beasiswa harus kembali ke negara asal setelah lulus kuliah.Namun, ada juga beberapa beasiswa yang tidak mewajibkan mahasiswa kembali ke asal. Sehingga, mahasiswa setelah lulus dari perkuliahan bisa bebas berkarier di mana pun.Melansir akun Instagram @schoters, berikut 7 beasiswa luar negeri dengan ketentuan yang tidak mewajibkan penerima beasiswa kembali ke negara asalnya setelah menyelesaikan program kuliah/beasiswa:Beasiswa ini disediakan bagi kamu yang ingin menempuh kuliah ke jenjang Sarjana (S1) di Korea Selatan. Beasiswa ini menawarkan fasilitas cukup lengkap bagi penerima beasiswa, seperti tiket pesawat pulang pergi, tunjangan kedatangan dan kembali ke negara asal, biaya pendidikan, tunjangan sebesar 900.000 KRW (± Rp9,9 juta) per bulan, bimbingan bahasa Korea selama 1 tahun, serta asuransi kesehatan.Selain itu, sertifikat bahasa tidak wajib. Pendaftaran beasiswa ini dibuka pada:Beasiswa ini disediakan bagi kamu yang ingin menempuh kuliah ke jenjang Master (S2) atau Doktor (S3) di Perancis. Beasiswa ini memiliki kriteria dengan maksimal umur 25 tahun untuk S2 dan 30 tahun untuk S3.Beasiswa ini menawarkan fasilitas bagi penerima beasiswa, seperti tunjangan sebesar € 1,181-1,700 (± Rp19-27 juta) per bulan, serta menjalani program selama 12-24 bulan untuk program S2, 18 bulan untuk program S3, dan 36 bulan untuk program teknik. Adapun pendaftaran beasiswa:Beasiswa Uni Eropa ini menyediakan kuliah jenjang Master (S2) di kampus Eropa. Beasiswa ini menawarkan fasilitas, seperti tunjungan sebesar €24.000 (±R 386 juta) per tahun (termasuk biaya perjalanan, biaya kuliah, tunjangan bulanan, akomodasi).Beberapa program pada beasiswa ini tidak memerlukan interview dan tidak perlu pengalaman kerja. Pendaftaran beasiswa dibuka tergantung pada program tujuan.Beasiswa ini disediakan bagi kamu yang ingin menempuh kuliah ke jenjang S1, S2, dan S3 di Jepang. Beasiswa ini menawarkan fasilitas bagi penerima beasiswa, mulai dari visa, biaya kuliah penuh, tunjangan hidup, dan fasilitas lain tergantung kesepakatan MEXT dan pihak kampus. Pendaftaran beasiswa: tergantung kampus tujuan.Beasiswa untuk menempuh kuliah jenjang Master (S2) maupun Doktor (S3) di Italia tanpa syarat minimal IPK. Beasiswa ini memiliki kriteria usia pelamar tidak lebih dari 28 tahun untuk S2, dan tidak lebih dari 20 tahun untuk S3.Beasiswa ini menawarkan fasilitas berupa tunjangan hidup €900 (± Rp14,4 juta) per bulan, asuransi kesehatan, biaya pendidikan. Adapun pendaftaran beasiswa ini dibuka pada bulan Juni.Beasiswa untuk menempuh kuliah jenjang Sarjana (S1), Master (S2) maupun Doktor (S3) di Turki. Beasiswa ini memberikan fasilitas, seperti tunjangan hidup sebesar 1.700-3.000 TL (± Rp1,2-2,2 juta) per bulan.Beasiswa ini tidak wajib menggunakan sertifikat bahasa asing, seperti IELTS dan TOEFL. Lama program tergantung pada program yang diambil disertai dengan program pelatihan bahasa Turki. Pendaftaran beasiswa: Januari-Februari.Program beasiswa ini diberikan oleh Kementerian Ekonomi, Kewirausahaan, dan Pariwisata dan Kementerian Pendidikan Rumania. Beasiswa ini menawarkan fasilitas, seperti tunjangan bulanan €65-85 (± Rp1-1,3 juta) per bulan, biaya kuliah, akomodasi, pelatihan bahasa Rumania. Untuk mendaftar beasiswa ini kamu tidak perlu memerlukan IELTS/TOEFL. Pendaftaran beasiswa ini: April-Juni.Nah, itulah 7 beasiswa luar negeri yang tidak mewajibkan untuk kembali ke negara asal. Sobat Medcom tertarik daftar? (