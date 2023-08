Simak, Begini Ketentuan Masuk Asrama Bagi Mahasiswa Baru IPB University

Ketentuan Masuk Asrama IPB





Jakarta: Unit Pengelola Asrama Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (UPAMI) mengadakan registrasi untuk check in asrama bagi mahasiswa baru IPB University angkatan 60 di Graha Widya Wisuda (GWW) Kampus Dramaga, (30/7). Tahun ini UPAMI menerima sebanyak 1.695 mahasiswa angkatan 60 IPB University.Pada kesempatan itu, Kepala UPAMI, Suratni mengungkapkan, sejak semester ganjil 2022/2023, IPB University menerapkan kebijakan bahwa mahasiswa yang wajib di asrama adalah mereka yang mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Selain itu, IPB University juga melakukan revitalisasi Gedung Asrama Mahasiswa IPB University secara bertahap."Tentunya hal tersebut berdampak pada jumlah mahasiswa yang tinggal di asrama," tutur Suratni, Kamis, 3 Agustus 2023.Apabila ketersediaan kamar untuk KIPK telah mencukupi, maka sisa ketersediaan kamar akan ditawarkan kepada mahasiswa non-KIPK. Apabila peserta melebihi kuota ketersediaan, akan dilakukan seleksi."Seleksi dilakukan dengan pertimbangan jenis kelamin, penerima beasiswa KIPK namun tidak lolos, penghasilan kotor orang tua, asal wilayah dan daya listrik," katanya.Kegiatan check in (kedatangan mahasiswa ) ke asrama merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan oleh UPAMI. Tahun ini kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu check in bagi mahasiswa baru tingkat pertama dan check in mahasiswa tingkat dua. Check in dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli 2023 sampai 6 Agustus 2023.“Tahun Akademik 2023/2024, Asrama Mahasiswa IPB University menerima sejumlah 1.695 mahasiswa baru angkatan 60 dan 100 mahasiswa tingkat II untuk Program Kepemimpinan, Prestasi dan Kewirausahaan,” jelas Suratni.Ia menuturkan, ‘Tridhata Bratasena’ (sebutan bagi mahasiswa baru IPB University angkatan 60) yang tinggal di asrama beragam. Mereka berasal dari Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.“Untuk memudahkan pengaturan mobilitas, kedatangan mahasiswa dilakukan per gedung atau per cluster. Cluster pertama tanggal 30 Juli untuk Gedung A5, Gedung A6 dan C4. Cluster kedua tanggal 31 Juli untuk Gedung A1 dan C1. Cluster ketiga pada 1 Agustus untuk Gedung A3 dan C2. Dan untuk Cluster keempat untuk Gedung A3 dan C3.