6 Lulusan Universitas di Irlandia yang Jadi Tokoh Inspirasi Dunia, Ada Pencipta Drakula

Jakarta: Irlandia merupakan salah satu negara yang memiliki pendidikan berkualitas tinggi dan diakui secara internasional. Tak heran, negara ini kerap banyak dituju pelajar untuk menempuh pendidikan.Program-program studi yang ditawarkan di universitas-universitas terbaiknya cukup menarik, dan fasilitas yang memadai. Terdapat empat universitas ternama Irlandia, yakni Trinity College Dublin, University College Dublin, University of Galway, dan University College Cork.Bahkan, banyak juga lulusan dari universitas di Irlandia yang kini menjadi tokoh penting yang menginspirasi lho.Kesuksesan alumni dari suatu perguruan tinggi bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan universitas maupun negara yang akan dituju untuk melanjutkan pendidikan. Hal ini lantaran dapat mencerminkan mutu pendidikan di universitas maupun negara tersebut.Selain itu,alumni ini juga dapat menjadi gambaran tentang peluang karier yang bisa diperoleh setelah lulus nanti. Melansir akun Instagram @hotcourses_id, berikut alumni universitas di Irlandia yang menjadi tokoh inspirasi yang mendunia:Samuel Beckett merupakan salah satu alumni dari jurusan Sastra Perancis, Italia, dan Inggris di Trinity College Dublin. Samuel Beckett adalah salah satu penulis dan penyair kebanggan Irlandia, karyanya yang paling terkenal adalah drama Waiting for Godot. Selain itu, pria ini juga mendapat penghargaan Nobel di bidang sastra pada 1969.Bram Stoker adalah seorang penulis yang juga merupakan alumni Trinity College Dublin. Pria ini menciptakan karya berupa karakter vampir yang terkenal yaitu Drakula.Mary Robinson merupakan salah satu alumni ilmu hukum di Trinity College Dublin. Mary Robinson adalah presiden Irlandia ketujuh dan merupakan perempuan pertama dalam sejarah Irlandia yang menjadi presiden. Robinson juga menjabat sebagai komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia selama 5 tahun.James Joyce adalah seorang penulis terkenal di dunia, penyair, dan kritikus sastra. Salah satu karyanya yang populer adalah novel klasik modern Ulysses. Joyce merupakan alumni University College Dublin jurusan Sastra Inggris, Perancis, dan Italia.Binchy merupakan alumni dari pendidikan di bidang sejarah di University College Dublin. Maeve Binchy adalah salah satu penulis novel asal Irlandia yang paling sukses di era modern. Maeve berhasil menjual karyanya lebih dari 40 juta buku di seluruh dunia dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 37 bahasa, membuatnya mendapatkan penghargaan penulis terlaris dari New York Times.Likando Kalaluka merupakan alumni di bidang hukum di University of Galway. Kalaluka adalah seorang pengacara, praktisi hukum, dan Jaksa Agung untuk pemerintah Zambia.Nah, itulah deretan alumni dari universitas di Irlandia yang menjadi tokoh inspirasi yang mendunia. Apakah Sobat Medcom tertarik kuliah di Irlandia? (