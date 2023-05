4 Beasiswa Luar Negeri Ini Tawarkan Kuliah S2-S3 Gratis dan Dapat Tunjangan Keluarga

1. Beasiswa LPDP





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Usia maksimal 40 tahun IPK pada jenjang studi sebelumnya 3,25 pada skala 4,00 Esai Skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT® 94; PTE Academic 65; atau IELTS™ 7,0 Surat rekomendasi

2. British Council Scholarships for Women in STEM

Paspor KTP Transkrip akademik Surat referensi Esai personal statement (dapat bervariasi setiap universitas) Bukti kemahiran bahasa Inggris (IELTS/TOEFL iBT)

3. DAAD Scholarship

Letter of Motivation CV Ijazah dan Transkrip nilai IELTS/TOEFL Bukti pengalaman kerja

4. Gates Cambridge Scholarship

Baca juga: Pendaftaran Beasiswa OSC akan Dibuka Lagi Agustus 2023

(REN)

Jakarta: Melanjutkan kuliah jenjang S2 maupun S3 ke luar negeri kerap menjadi impian dan keraguan bagi sejumlah orang. Hal ini lantaran mahalnya biaya pendidikan . Belum lagi, harus jauh dari keluarga atau memikirkan biaya hidup bagi keluarga selama kuliah.Nah, bagi kamu yang ingin melanjutkan kuliah ke luar negeri, ada sejumlah beasiswa S2-S3 ke luar negeri yang memberikan tunjangan untuk keluarga lho. Berikut empat beasiswa fully-funded untuk kuliah S2-S3 di luar negeri serta fasilitas yang memberikan tunjangan untuk keluarga dikutip dari Instagram @kobieducation:Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan salah satu beasiswa yang disediakan pemerintah Indonesia untuk warga negaranya yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri, salah satunya ke jenjang Doktor (S3).Untuk penerima beasiswa LPDP pada jenjang S3, akan mendapatkan tunjangan keluarga. Tunjangan ini diberikan setelah penerima beasiswa menempuh masa studi minimal 12 bulan. Besarnya maksimal diberikan untuk dua anggota keluarga dengan besaran masing-masing sebesar 25 persen dari dana hidup bulanan penerima beasiswa.Adapun persyaratan untuk mendaftar beasiswa LPDP, di antaranya:Bagi kamu yang tertarik beasiswa LPDP, informasi lebih lanjut bisa mengunjungi laman: lpdp.kemenkeu.go.id.British Council Scholarships for Women in STEM merupakan beasiswa yang disediakan khusus untuk perempuan yang ingin melanjutkan kuliah jenjang Master (S2) ke UK dengan gelar S1 dari bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.Beasiswa ini menawarkan fasilitas bagi penerimanya berupa biaya SPP, tiket pesawat, visa, biaya kesehatan, support pelatihan bahasa Inggris, biaya hidup, dan support untuk para ibu.Adapun persyaratan untuk mendaftar British Council Scholarships for Women in STEM, di antaranya:Bagi kamu yang tertarik British Council Scholarships for Women in STEM, informasi lebih lanjut bisa mengunjungi laman: bit.ly/britishcouncilstem.Beasiswa DAAD Scholarship disediakan untuk mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2) di Jerman. Beasiswa ini memberikan fasilitas bagi penerimanya berupa tunjangan keluarga yang berkisar Rp3-4 juta per bulan.Selain itu, penerima beasiswa ini juga akan mendapatkan subsidi sewa rumah, asuransi jiwa dan kesehatan, tunjangan perjalanan, biaya pembuatan visa, kursus bahasa Jerman, serta dukungan dana setelah menjadi alumni.Adapun persyaratan untuk mendaftar DAAD Scholarship, diantaranya:Bagi kamu yang tertarik dengan DAAD Scholarship, informasi lebih lanjut bisa mengunjungi laman: bit.ly/BeaDAAD.Gates Cambridge Scholarship merupakan beasiswa yang menyediakan untuk jenjang Magister (S2) atau Doktor (S3) di Inggris. Bagi penerima beasiswa ini nantinya akan diberikan fasilitas berupa tunjangan keluarga sebesar Rp190 juta untuk satu anak hingga Rp270 juta untuk dua sampai tiga anak. Selain itu, beasiswa ini juga menawarkan fasilitas berupa tunjangan melahirkan dan tunjangan menjadi ayah.Bagi kamu yang tertarik dengan Gates Cambridge Scholarship, informasi lebih lanjut bisa mengunjungi laman: gatescambridge.orgNah, itulah rekomendasi empat beasiswa yang menawarkan fasilitas berupa tunjangan keluarga. Apakah Sobat Medcom tertarik? (