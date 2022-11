Perubahan Madrasah Sampai Bisa Buat Kompetisi Robot Nasional Bikin Bangga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Staf Khusus Menteri Agama Nuruzzaman mengaku bangga dan takjub melihat perkembangan madrasah saat ini. Dia menyebut madrasah sudah sangat berubah menjadi lebih baik.Bahkan, kata dia, di beberapa daerah madrasah sudah tidak lagi menjadi sekolah alternatif tetapi sekolah favorit. Sejumlah pejabat yang ia tahu juga menyekolahkan anaknya di madrasah.“Itu menunjukman madrasah bukan lagi naik kelas, tapi sudah mempunyai tempat sendiri di masyarakat. Sudah bukan lagi alternatif tapi sudah menjadi rujukan utama masyarakat. Ini yang membuat saya bangga,” kata Zaman saat membuka Madrasah Robotics Competition (MRC) 2022 di GOR Universitas Negeri Yogyakarta ( UNY ) dikutip dari laman kemenag.go.id, Selasa, 22 November 2022.Dia juga menilai madrasah luar biasa sampai bisa berkompetisi dalam robot. Bahkan menciptakan kompetisi robotik tingkat nasional.“Ini di luar nalar saya, karena saya lulusan madrasah bahkan sampai kuliah mengenyam pendidikan tinggi keislaman dan tidak pernah diajari soal robot,” tutur dia.Zaman senang banyak siswa madrasah mendapat prestasi di kompetisi robotik. Hal ini juga membuat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas bangga terhadap madrasah.“Karena inilah, beliau (Menteri Agama) sangat serius dalam urusan madrasah. Bahkan beliau menyatakan bahwa madrasah ini menjadi seharusnya bukan hanya perhatian Kemenag, namun Kemendikbud dan Pemda,” tutur dia.Zaman juga mengapresiasi Ditjen Pendidikan Islam, khususnya Direktoran KSKK. Sebab. telah menciptakan program-program unggulan untuk meningkatkan prestasi dari madrasah.“Selamat berkompetisi. Semoga ini kompetisi yang melahirkan prestasi bagi madrasah kita semua,” harap dia.Direktur Kurikulum, Sarana Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Ditjen Pendis Kemenag RI, Isom Yusqi, melaporkan MRC tahun kedelapan ini mengambil tema The Next Generation of Robots, Making Better Life.Tahun ini, ada beberapa subtema yang dikompetisikan. Pertama, robot for school, yaitu robot yang bisa membantu siswa dalam memecahkan persoalan di sekolah.Kedua, robot for house, yaitu robot yang bisa memudahkan pekerjaan rumah. Ketiga, robot for environment, yaitu robot yang ditopang teknologi yang bisa menyelesaikan lingkungan.MRC 2022 dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: innovation robot, mobile robot, battle robot. “Inilah yang akan dilombakan besok (Rabu, 23 November 2022) pagi, dikompetisikan di GOR ini,” tutur dia.