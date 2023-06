Keren! Siswa SMAN 81 Jakarta Borong Penghargaan di Kompetisi Bisnis Internasional AP COY Competiton 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sievasco Student Company SMA Negeri 81 Jakarta memborong penghargaan pada Asia Pacific Company of the Year (AP COY) Competition 2023 di India. Mereka berhasil menyabet Best Business Video of the Year, Best Product of the Year, dan The Best Student Company in Asia Pasific (First Place Winner).Atas capaian itu, Sievasco Student Company SMA Negeri 81 Jakarta bakal menjadi perwakilan Asia Pacific dalam World Student Company Competition 2023 di Eropa. Prestasi ini dicapai atas sinergi baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor pendukung lainnya.Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam keterangan tertulisnya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah mendukung serta memberikan motivasi. Disdik DKI juga mengucapkan terima kasih pada Yayasan Prestasi Yunior Indonesia, seluruh warga SMAN 81, serta Komite Sekolah dan orang tua/wali."Dan seluruh komponen yang telah mendukung, memotivasi, dan menyemangati dalam kepemimpinan Kepala Sekolah Joko Arwanto yang kreatif dan inovatif, serta kami memohon dukungan serta motivasi dan semangat selanjutnya untuk dapat mengikuti The World Student Company Competition 2023," tulis Disdik DKI dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Juni 2023.Pihaknya berharap Sievasco Student Company SMA Negeri 81 Jakarta bisa meraih The Best Student Company of The World. Sehingga, dapat berkontribusi mewujudkan kota Jakarta menjadi kota global yang setara dengan kota-kota besar di negara maju di dunia, seperti New York, Tokyo, atau London.Kompetisi AP COY 2023 adalah kompetisi bisnis tahunan ke-13 yang diadakan oleh JA World Wide di India sebagai tuan rumah. Kompetisi untuk menentukan student company terbaik dari beberapa negara di wilayah Asia Pacific yang akan dikirim sebagai perwakilan Asia Pacific ke tingkat dunia di Eropa pada 2023.