Kelas Berapa Saja yang Mengikuti ANBK 2022? Simak Informasinya di Sini

Kelas berapa saja yang mengikuti ANBK 2022?

Siswa kelas 5 SD/MI dan yang sederajat Siswa kelas 8 SMP/MTs dan yang sederajat Siswa kelas 11 SMA/SMK/MA dan yang sederajat

Jadwal ANBK 2022

a. Jadwal ANBK 2022 peserta didik

Jenjang SMA/SMK/MA 29 Agustus –1 September 2022

Jenjang SMP/MTs 19 – 22 September 2022

Jenjang S/MI Gelombang Pertama 24 – 27 Oktober 2022

Jenjang SD/MI Gelombang Kedua 31 Oktober – 3 November 2022

b. Jadwal ANBK 2022 kepala satuan pendidikan dan pendidik

Pengisian Survei Lingkungan Belajar Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik Jenjang SMK/MAK/SMA/MA/Paket C/PKPPS - Ulya secara mandiri 1 – 10 Agustus 2022

Pengisian Survei Lingkungan Belajar Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik Jenjang SMP/MTs/Paket B PKPPS - Wustha secara mandiri 11 – 20 Agustus 2022

Pengisian Survei Lingkungan Belajar Kepala Satuan Pendidikan dan Pendidik Jenjang SD/MI/Paket A PKPPS - Ula secara mandiri 22 – 31 Agustus 2022

(RUL)

Jakarta: Asesmen Nasional (AN) tahun 2022 akan dilaksanakan pada Agustus sampai November mendatang. AN ini digelar mulai jenjang SD/MI, SMP/Mts, dan SMA/MA/SMK yang sederajat.AN adalah program penilaian terhadap mutu satuan pendidikan. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar (literasi, numerasi, dan karakter) serta kualitas proses belajar-mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran.Tujuan dari AN ini adalah menghasilkan informasi untuk memperbaiki kualitas belajar-mengajar. AN dilaksanakan dengan tiga instrumen, yaitu:AN memang merupakan pengganti dari Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Nasional. Tetapi, hasil dari AN ini tidak menentukan kelulusan.Dikutip dari laman resmi Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek , AN diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Dengan demikian, Asesmen Nasional tidak terkait dengan kelulusan peserta didik. Penilaian untuk kelulusan peserta didik merupakan kewenangan pendidik dan satuan pendidikan.Pelaksanaan AN ini dilakukan menggunakan komputer untuk media menjawab pertanyaan atau ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) secara daring dan semidaring. Peserta ANBK ini adalah siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA sederajat.Lalu apakah semua wajib mengikuti ANBK ini atau hanya siswa tingkat akhir seperti UN? Berikut informasi jenjang dan kelas yang mengikuti ANBK 2022:Peserta yang mengikuti pun akan dipilih secara acak. Dengan jumlah maksimal SD/MI 30 orang. Kemudian untuk jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK maksimal 45 orang.Selain peserta didik, ANBK ini juga diikuti oleh kepala satuan pendidikan dan pendidikan. Bagi kepala satuan pendidikan dan pendidikan mengikuti survei lingkungan belajar.Pelaksanaan ANBK ini digelar selama dua hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter. Hari kedua asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar.Berikut jadwal pelaksanaan ANBK 2022 untuk seperti dikutip Medcom.id dari Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2022: