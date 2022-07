Kuliah Tamu di UMB Bahas Cara Mengoptimalkan Medsos untuk Menjangkau Audiens

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Saat ini media sosial (medsos) menjadi salah satu media branding yang banyak digunakan. Menyampaikan pesan dengan cepat dan memviralkan sebuah informasi menjadi kekuatan medsos.Terkait fungsi medsos sebagai media branding, Bidang Studi Digital Communication, Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta menyelenggarakan kegiatan Kuliah Tamu Digicomm 2022 secara virtual dengan tema “Reach Your Audiences Through Social Media Management," pada 20 Juli 2022.Kegiatan ini mendatangkan narasumber ahli di bidang digital yakni Dr Rulli Nasrullah, M.Si atau yang sering akrab disapa Kang Arul. Saat ini ia aktif sebagai konsultan media sosial dan telah memiliki sejumlah puluhan karya ilmiah dari makalah, artikel, hingga buku hasil penelitian maupun kajian teori di bidang digital.Acara dipandu oleh MC Early Arfian selaku Ketua HIMA Digicomm 2021/2022, dan dimoderatori Dosen Digicomm Siti Muslichatul Mahmudah M.Ikom. Acara dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Ketua Bidang Studi jurusan Digital Communication UMB Rika Yessica Rahma, M.Ikom.Dalam pemaparannya di hadapan peserta, Kang Arul menjelaskan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menjangkau audiens di medsos. Satu hal yang digarisbawahi oleh Kang Arul yaitu mengenai 'hukum' medsos adalah netizen maha benar, sehingga the power of netizen for social media branding memang benar adanya.Sebab, para netizen saat ini tidak hanya melihat secara harga melainkan melihat secara value. Hal ini yang membuat value menjadi penting untuk sebuah produk."Adanya perubahan yang terjadi terkait dengan bagaimana khalayak mengonsumsi produk di dunia digital. Value menjadi lebih penting," ucap Kang Arul.Dalam mengelola medsos pun, kata Kang Arul, tidak boleh sendiri melainkan harus memiliki tim untuk saling membantu brainstorming dalam pembuatan konten yang menarik dan memanfaatkan tools digital yang efektif guna mencapai tujuan bersama.Lebih lanjut Kang Arul menjelaskan model AIDCA yang dapat dijadikan acuan dalam memproduksi konten di media digital untuk mendapatkan perhatian khalayak.Model AIDCA meliputi:- Attention: Berikan titik fokus perhatian dengan bisa berupa pertanyaan dan jawaban.- Interest: Beritakan masalah dan berikan jalan keluar atau fakta.- Desire: Ciptakan keinginan yang dapat memenuhi kebutuhan emosional.- Conviction: Yakinkan dan bangun kepercayaan dengan testimoni, data, dsb.- Action: Arahkan bagaimana mendapatkan produk.Dalam acara ini para peserta juga mendapatkan special gift dari Kang Arul berupa buku karya yang ia rilis untuk enam peserta penanya dan penjawab terbaik pada sesi diskusi tanya jawab berlangsung.